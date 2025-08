Symptômes grippaux et respiratoires après s'être baigné à la plage ? Cette algue fait des ravages au Pays basque

Une microalgue invisible à l'œil nu se développe dans les eaux du Pays basque. Elle peut causer des gênes respiratoires et même de la fièvre aux baigneurs. Respirer les embruns pourrait suffire à provoquer des symptômes.

Les symptômes des maladies d'hiver prennent leurs quartiers cet été au Pays basque. La Communauté d'Agglomération Pays basque (CAPB) a annoncé, jeudi 17 juillet, que des microalgues avaient été trouvées dans des prélèvements d'eau, notamment sur les plages de Saint-Jean-de-Luz Nord et de Biarritz.

Cette algue microscopique, invisible à l'œil nu, s'appelle Ostreopsis ovata. On la trouve habituellement dans les eaux plus chaudes de la Méditerranée, sur les côtes portugaises ou espagnoles, mais le réchauffement de l'eau et la houle de ces derniers jours ont favorisé son développement sur la côte basque, principalement sur les zones rocheuses du littoral.

Quels impacts sur la santé ?

Les baigneurs et même les promeneurs du front de mer pourraient présenter plusieurs symptômes grippaux, irritatifs ou cutanés, comme de la toux, des maux de gorge, le nez et les yeux qui coulent, des saignements de nez, une gêne respiratoire, de la fièvre… En général, ils surviennent six heures après l'exposition. Il est donc recommandé aux personnes qui se sont baignées ou qui ont été exposées aux embruns, de se laver entièrement le corps et les cheveux en rentrant chez elles. Si des symptômes apparaissent, ils devraient disparaître au bout de trois ou quatre jours. Si ce n'est pas le cas, il faut consulter un médecin. Une attention toute particulière doit être donnée aux personnes les plus fragiles, comme les enfants, les personnes âgées et les personnes asthmatiques. Elles sont appelées à éviter les abords des plages et la baignade. Pour le moment, "aucun cas grave n'a été remonté", indique la CAPB.

En cas de très forte concentration, vous pourrez voir ces algues sous forme de masse brune et gélatineuse, flottant en surface de l'eau ou accrochée aux rochers.