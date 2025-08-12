Week-end du 15 août : une météo caniculaire annoncée, voici les prévisions pour la fin de semaine

L'épisode de chaleur que connaît la France devrait durer jusqu'à la fin de la semaine, le pont du 15 août s'annonce donc très chaud dans la majorité du pays.

Bonne nouvelle pour les vacanciers à la recherche de chaleur : le beau temps sera au rendez-vous pour le week-end du 15 août dans la majorité de l'Hexagone. Alors qu'une canicule touche la France - et en particulier le Sud - en début de semaine, "cette chaleur devrait durer jusqu'en fin de semaine prochaine, au moins", annonce Météo France.

Jeudi 14 août, les 30°C seront dépassés l'après-midi dans la majorité de l'Hexagone, sauf dans le Nord-Ouest. Le temps sera "très chaud, devant lourd et orageux sur les régions centrales", prévient La Chaine Météo. Des orages sont en effet prévus notamment sur les reliefs.

Vendredi 15 août, le temps s'annonce, dans une large partie du pays, ensoleillé et très chaud. Vers les régions voisines de la Manche, des nuages pourraient parsemer le ciel estival. Côté température, elles pourraient être comprises entre 15 et 26°C le matin. Elles atteindront 30 à 40°C l'après-midi du nord au sud du pays, avec les maximales en Nouvelle-Aquitaine.

Samedi 16 août sera toujours très chaud en termes de températures, en particulier dans le sud de la France. En revanche, elles devraient baisser du côté du nord-est. L'anticyclone de la veille pourrait lentement se replier vers le proche Atlantique. Un front nuageux pourrait passer sur les régions de l'est, avec des orages prévus sur les reliefs. Ailleurs dans le pays, le soleil et les fortes à très fortes chaleurs resteront bien d'actualité. Le matin, on attend de 13°C près de la frontière belge à 25°C près de la Méditerranée. L'après-midi, des températures comprises entre 25 et 35°C sont attendues vers les bords de la Manche et sur un bon tiers sud du pays. Des maximales à 40°C sont même prévues à Toulouse et Bordeaux.

Un temps caniculaire jusqu'à la fin de la semaine

Dimanche 17 août, il continuera de faire chaud dans toute la France avec un soleil toujours bien présent. Côté températures, il fera de 12°C dans les Ardennes à 25°C près du pourtour méditerranéen le matin. L'après midi, à Paris, 31°C seront attendus, 33°C à Lyon ou encore 35°C à Toulouse. Seules les côtes de la Manche auront des maximales sous les 30°C. "Le temps restera globalement caniculaire jusqu'en début de semaine prochaine", annonce La Chaine Météo.