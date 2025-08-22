La chasse de cette espèce, interdite depuis cinq ans, sera de nouveau possible dans quelques jours

Une espèce protégée depuis cinq ans pourrait de nouveau se trouver dans le viseur des chasseurs. Un projet d'arrêté du ministère de la Transition écologique prévoit de réautoriser sa chasse.

Elle était interdite depuis cinq ans, et elle est en passe d'être autorisée à nouveau. La chasse d'une espèce bien connue dispose désormais de bonnes chances de revoir le jour, si l'on en croit la publication d'un récent arrêté. Le gouvernement a donné un avis favorable à cette pratique de chasse avec un "plafond de prélèvement", autorisé à 10 560 individus.

Une décision motivée par l'évolution "positive" de l'état de conservation de l'espèce sur la "voie de migration centre-ouest" en France, explique le ministère chargé de l'Aménagement du territoire et de la Décentralisation (ministère de la Transition écologique). Cette évolution permet donc d'envisager "une reprise encadrée de la chasse à travers un plafond limité, conditionné à des mécanismes rigoureux de suivi et de contrôle", peut-on lire.

Attention, ce projet d'arrêté nécessite un examen par le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l'article L. 421-1 A du code de l'environnement. Une consultation du public est également nécessaire, ouverte du 1er août au 22 août 2025. L'an dernier, la consultation publique attestait d'une baisse de la population de l'espèce en question : la tourterelle des bois. Sur les dix dernières années, une dégringolade de 44 % des individus est constatée. Voilà pourquoi, la suspension avait été reconduite jusqu'au 30 juillet 2025, pour la cinquième fois consécutive.

Mais dans quelques jours seulement, la tourterelle des bois pourrait se retrouver dans le viseur des chasseurs. D'après une nouvelle évaluation de la Commission européenne, le nombre de tourterelles des bois repart à la hausse. Une décision que Cédric Marteau, secrétaire général de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) ne digère pas. "Elle n'est pas rétablie ! Elle commence à se rétablir, mais nous n'avons pas retrouvé les effectifs des années 80", explique-t-il au micro de France Info.

Pourtant, la chasse à la tourterelle des bois pourrait bien être à nouveau autorisée dès le mois de septembre 2025. Les chasseurs devront "pointer", en renseignant méticuleusement leurs prises dans une application dédiée. La Fédération nationale des chasseurs (FNC), elle, assure participer "concrètement au suivi de l'espèce" et au "Plan national de gestion de l'espèce". Son président - Willy Schraen - considère les conclusions de la Commission européenne "concernant la chasse de la tourterelle des bois" comme "pleines de bon sens".