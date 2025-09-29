Morbihan. Cette commune se réjouit des trois nouvelles éoliennes, elles rapportent de l'argent (mais font aussi du bruit)

Le parc des Landes de Couesmé, dans le Morbihan, vient d'accueillir trois nouvelles éoliennes. Une aubaine pour les finances de la mairie, même si le bruit généré nécessite des aménagements.

Dans le Morbihan, et plus particulièrement sur le site des Landes de Couesmé, les éoliennes poussent comme des champignons. En effet, trois éoliennes viennent d'être inaugurées et complètent un parc de onze machines déjà en place depuis 2012. " On est très heureux d'inaugurer l'extension de ce parc éolien", se félicitait Yannick Chesnais, maire des Fougerêts, la commune qui accueille ce projet d'extension, inauguré le 18 septembre dernier. "Je pense que les habitants sont fiers de participer à la transition énergétique", confie-t-il dans LES Infos.

L'implantation de ces trois nouvelles éoliennes est le fruit d'une étroite collaboration entre 56 Énergie, actionnaire à 15 % du projet d'extension et Engie Green, leader de l'éolien en Bretagne. L'investissement total est estimé à hauteur de 20 millions d'euros par le média local LES Infos. Aux Fougerêts, ces éoliennes sont une petite mine d'or pour la municipalité. Celles installées il y a dix ans maintenant financent désormais la voirie communale et "ce n'est pas anodin", reconnaît le premier édile, soucieux de la santé financière de sa commune.

Pour ces trois nouvelles éoliennes, "les revenus fiscaux de la commune sont estimés à 30 000 euros par an", indique Ouest France. Désormais, le parc complet des Landes de Couesmé produit l'équivalent de la consommation électrique de plus de 40 000 habitants. Les trois éoliennes supplémentaires, elles, génèrent la consommation électrique annuelle "d'environ 12 400 personnes" précise Les Infos, pour une commune de moins de 1 000 âmes. Le projet pour la commune était de bénéficier de retombées économiques plus directes pour son territoire, visiblement, c'est chose faite et la dynamique ne semble pas prête de s'arrêter.

"Sans doute que Les Fougerêts, au sein de l'agglomération, est la première commune qui consommera moins d'énergie qu'elle n'en produit", abonde Jean-François Mary, président de Redon Agglomération, auprès du média local. Seule ombre au tableau : les nuisances sonores, mais qui devraient n'être que temporaires.

En effet, ces nouvelles constructions dans le Morbihan n'échappent pas à la règle, le bruit reste un des freins principaux à l'implantation d'éoliennes, un élément dont est parfaitement conscient le maire de la commune. "Il y a encore quelques petites choses à régler, c'est normal, comme des problèmes de bruits et d'acoustique, mais ça va se faire, on va ajuster cela progressivement", assure-t-il.