Voici les 3 choses que font les parents malins pour que leurs enfants adultes reviennent les voir avec plaisir

Les visites d'enfants adultes chez leurs parents peuvent être un moment de plaisir. Surtout si leurs parents savent s'y prendre !

Lorsque les enfants grandissent, la dynamique avec leurs parents a tendance à changer. Devenus adultes, les enfants n'ont plus autant besoin de leur aide, ils ont leur propre vie avec une carrière et un foyer. Les moments de retrouvailles chez les parents peuvent être très agréables ou au contraire assez compliquées. La clé pour passer de bons moments entre parents et enfants réside dans le comportement des "parents hôtes". Voici les 3 choses que les parents plus âgés font pour que leurs enfants aiment leur rendre visite, selon le site spécialisé Artfulparents.

1. Instaurer une atmosphère paisible et accueillante. Qu'y a-t-il de plus agréable que de rentrer dans une maison où la sérénité règne ? Le climat de tension au sein de la maison familiale provoque un sentiment désagréable chez les enfants, assimilant les visites à des corvées. L'absence de conflit favorise la communication entre parents et enfants, c'est ce que démontre une étude. Ainsi, les enfants ont tendance à vouloir rester plus longtemps et profiter de ce moment de retrouvailles.

2. Respecter leurs limites. Les enfants ont leur vie privée et ne souhaitent pas que leurs parents mettent leur nez dans leurs affaires. Que ce soit par des reproches ou juste en évoquant un sujet sensible, s'ils ne les ont pas invités à le faire, cela peut être très mal pris. Projets de mariage, carrière ou bien parentalité.. Certains domaines peuvent être ceux d'un jugement moral. Il est tout à fait possible de donner des conseils s'ils ont été suggérés au préalable par des questions, attention à bien distinguer les limites. Les études familiales expliquent que ce comportement favorise la confiance dans la relation.

3. Faire de petites attentions. Agir est mieux que parler. Acheter une pâtisserie préférée pour l'occasion peut, par exemple, rendre le moment magique pour l'enfant. Il pensera alors que son parent s'est souvenu de cette préférence et sera enchanté. Ces gestes discrets montrent à quel point les parents tiennent à leurs enfants et veulent leur faire savoir subtilement. Selon la psychologie, cette pratique crée des ancrages émotionnels renforçant les liens familiaux.

Garder des liens parents enfants sains est essentiel. Cette volonté doit se réaliser par la création d'un espace accueillant et d'interlocuteurs bienveillants. Les visites deviennent alors des rituels agréables que chacun a hâte de renouveler.