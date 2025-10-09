Occitanie. Dans cette commune, la fermeture de l'Ehpad met 25 salariés sur le carreau, la raison indigne jusqu'au Sénat

La maison de retraite de cette petite commune de l'Aveyron (Occitanie) va fermer ses portes dans les prochains jours. 25 salariés ont été licenciés, une situation dramatique prise très au sérieux par le président du Sénat.

C'est un coup dur pour de nombreux habitants en Aveyron. Dans la petite commune de Brusque, située à une centaine de kilomètres au sud de Rodez, une maison de retraite va fermer ses portes dans quelques jours. La nouvelle avait déjà été annoncée le 25 mai 2023 dans les colonnes du journal local, Le Progrès St-Affricain : "c'est confirmé, la Maison de retraite du Dourdou fermera ses portes à l'horizon 2025-2026", pouvait-on lire.

Dans les prochains jours, ce sera chose faite. D'autant plus que l'établissement ne reçoit désormais plus le moindre résident. Si des raisons économiques sont avancées pour justifier la fermeture, une association avait été créée pour défendre la structure, révèle Actu.fr. Désormais, les trente lits sont déplacés vers les Ehpad de Belmont, Camarès, Saint-Sernin et la région.

Le sort réservé à cet Ehpad de la vallée du Dourdou a fait réagir jusqu'au sommet du Sénat. Le président de la chambre haute du Parlement, Gérard Larcher, est même venu sur place en avril dernier "pour demander aux collectivités locales de trouver une solution", rappelle Actu.fr.

Récemment, une lettre adressée aux pouvoirs publics a été rédigée par la direction de la maison de retraite pour tenter d'alerter et de faire bouger les choses. Bilan des courses : l'établissement fermera malgré tout. "Nous espérions un accompagnement digne, humain, respectueux des résidents comme du personnel. Or, la réalité est toute autre", déplore l'écrit, des propos relayés par le site d'informations locales.

Le dernier résident de l'Ehpad a été transféré le 30 septembre et ces dernières semaines, tous les occupants sont dirigés vers d'autres structures de la région. "C'est avec tristesse que nous transférons aujourd'hui le dernier résident de l'EHPAD de Brusque", écrivaient les taxis Rance & Rougier - qui s'occupent des transferts des résidents de cette maison de retraite - sur le réseau social Facebook.

"Un par un, nous transférions avec émotion, les résidents (avec toutes leur vie dans nos Taxis) vers d'autres structures de soins laissant derrière, un EHPAD vide (...) Courage à tout le personnel avec lequel nous avions lié une amitié, bien plus que professionnelle", peut-on également lire dans ces quelques lignes poignantes.

Effectivement, si le choc et les désagréments liés à cette fermeture et ces déménagements sont importants pour les résidents, ils le sont d'autant plus pour tous les salariés de la structure. La Maison de retraite du Dourdou comptait pas moins de 25 salariés qui œuvraient tous les jours pour le confort des résidents. Les 25 membres de l'équipe ont été licenciés.