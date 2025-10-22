Saint-Molf : une femme torturée pendant 5 ans libérée, son calvaire rendu public et des suspects arrêtés

Une quadragénaire a été séquestrée pendant cinq ans dans un garage à Saint-Molf (Loire-Atlantique), avant d'être retrouvée. Un homme et une femme ont été mis en examen pour "séquestration" avec "torture".

Une affaire rocambolesque en Loire-Atlantique. Un couple a été arrêté par la gendarmerie de Saint-Nazaire, avant d'être déféré au parquet de Nantes le 17 octobre, puis mis en examen pour "séquestration" avec "torture". Depuis, la femme a été écrouée et son compagnon placé sous contrôle judiciaire. Voilà ce que révèle ICI Loire Océan, ce mercredi 22 octobre 2025.

Le couple est soupçonné d'avoir séquestré pendant cinq ans une femme - qui n'est autre que la colocataire de la suspecte - d'une quarantaine d'années, dans une maison de Saint-Molf, proche de Guérande. Le média local révèle que le couple, une aide-soignante à l'hôpital de Guérande et son compagnon âgé de 82 ans, a également détourné l'argent de la victime présumée, tout comme ses aides sociales. Le 14 octobre, vers 21h30 et après avoir subi de nombreux sévices, la victime est parvenue à s'enfuir après le dîner.

Elle a profité "de ce que l'homme regardait la télévision, pour sortir de l'enclos extérieur dans lequel elle était enfermée", indique le procureur de la République de Nantes, Antoine Leroy. Elle est parvenue à donner l'alerte chez des voisins. Lorsque les gendarmes la découvrent, elle avait perdu 50kg et a été "lavée à l'eau de javel, il y avait du liquide vaisselle dans sa nourriture, elle était droguée aux médicaments", précise une source proche de l'enquête. "Tout le monde l'a su, mais personne n'a compris. Et même les militaires ont eu du mal à croire les premiers mots livrés par la femme de 45 ans", livre le quotidien Ouest France.

Plus aucune trace de vie depuis 2022

La victime, elle, assure avoir été en colocation avec la femme, avant d'avoir "été mise dans une tente dans le jardin, et d'être enfermée dans le garage à partir du moment où l'homme était venu vivre au domicile", abonde le procureur, ce mercredi. "La porte du garage" était "bloquée depuis l'extérieur par des parpaings" et la victime était tenue de "faire ses besoins naturels dans un pot et des sacs en plastique", précisent les enquêteurs.

Le maire de Saint-Molf, Hubert Delorme, explique avoir été "alerté par la préfecture récemment que la locataire ne réglait plus son loyer depuis un an et demi et qu'elle était sous le coup d'une procédure d'expulsion", auprès d'ICI Loire Océan. De son côté, le couple confirme "les conditions matérielles dans lesquelles la victime vivait chez eux" lors de leur interrogatoire en garde à vue, tout en "minimisant" sa "part de responsabilité, dit Antoine Leroy.

La quadragénaire explique avoir passé "parfois des journées entières, dans la pluie ou le froid". Depuis 2022, plus aucune trace de vie de la victime n'était visible. Elle a été retrouvée en état d'hypothermie et a dû être hospitalisée, 30 jours d'ITT lui ont été prescrits. Désormais, une enquête est en cours. Un juge d'instruction a été saisi "des faits criminels de séquestration avec torture ou actes de barbarie commis d'avril 2022 au 14 octobre 2025", des "délits d'abus frauduleux de l'état de sujétion psychologique ou physique d'une personne de 2019 au 14 octobre 2025 et du délit d'abus frauduleux de la faiblesse d'une personne vulnérable de 2018 au 16 octobre 2025".