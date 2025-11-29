Alerte à la bombe au siège de France TV : le direct interrompu et les locaux évacués

Philippine Rouvière-Flamand

Une nouvelle alerte à la bombe au siège d'un média. Ce samedi 29 novembre, le direct de franceinfo a été interrompu par une alarme. "On va être obligé d'interrompre notre antenne en raison d'une alerte à la bombe", a dit un présentateur aux alentours de 17h30. Les locaux, situés dans le XVe arrondissement de Paris, ont entièrement été évacués.

Franceinfo informe que ce sont les services de l'État qui ont donné l'alerte : "La police et une équipe cynophile sont actuellement sur place pour une levée de doute."

18:30 - Les locaux de France Télévision évacués après une alerte à la bombe

