Alerte à la bombe au siège de France TV : le direct interrompu et les locaux évacués

Une alerte à la bombe est venue perturber les programmes de France Télévisions. Les locaux parisiens ont été évacués.

Une nouvelle alerte à la bombe au siège d'un média. Ce samedi 29 novembre, le direct de franceinfo a été interrompu par une alarme. "On va être obligé d'interrompre notre antenne en raison d'une alerte à la bombe", a dit un présentateur aux alentours de 17h30. Les locaux, situés dans le XVe arrondissement de Paris, ont entièrement été évacués.

Franceinfo informe que ce sont les services de l'État qui ont donné l'alerte : "La police et une équipe cynophile sont actuellement sur place pour une levée de doute."

Selon la chaine d’information du service publique, une personne a laissé un message à la police en annonçant vouloir faire exploser une bombe à l’intérieur des locaux cet après midi. Un périmètre de sécurité a été mis en place. La station du RER C Pont du Garigliano, à proximité, a été fermée à la demande de la préfecture. Une alerte similaire à BFMTV il y a deux semaines Ce n'est pas la première fois qu'une telle alerte a lieu dans un média. Il y a deux semaines, le samedi 15 novembre, c'est le siège de BFMTV - RMC qui a été évacué pour une alerte à la bombe. L'ensemble des employés de ces deux antennes ainsi que ceux de SFR ont été évacués pendant plus de deux heures.

Dernières mises à jour

19:07 - Une station de RER fermée La préfecture de police a demandé à ce que la station du RER C Pont du Garigliano soit fermée. Celle-ci est située à proximité de France Télévision et est dans le périmètre de sécurité. ❗#InfoTrafic #RERC



La gare de Pont du Garigliano n'est pas desservie dans les 2 sens de circulation jusqu'à 19h.

Rendez-vous sur la rubrique "Recherche Itinéraire", pour retrouver un itinéraire prenant en compte cette perturbation.



Motif : demande de la préfecture de Police. — RER C (@RERC_SNCF) November 29, 2025