Une voiture dans la piscine de La Ciotat : mais que s'est-il passé ? Une fille de cinq ans était à l'intérieur

Après une mauvaise manœuvre, une voiture s'est retrouvée entièrement immergée dans la piscine municipale de La Ciotat, dans le Var, jeudi 11 décembre. Le site va rester fermé pendant plusieurs semaines.

Une image pour le moins inédite. Une voiture a terminé sa course au fond de la piscine de La Ciotat (Var), ce jeudi 11 décembre. Alors qu'elle manœuvrait sur le parking de la piscine municipale Paul-Eluard vers 21 heures, une femme de 38 ans aurait enclenché la marche avant au lieu de la marche arrière, ou tout simplement confondu les pédales de frein et d'accélérateur.

Le résultat est invraisemblable : sa Jaguar XF a franchi un talus en pente, a accidentellement percuté le grillage de la piscine avant de percuter violemment la baie vitrée du bâtiment, selon les informations de Var Matin puis de terminer sa course dans le grand bassin de 25 mètres. La mère et sa fille âgée de 5 ans ont pu être extraites du véhicule grâce à l'intervention de deux maîtres-nageurs sauveteurs, elles sont indemnes. Elles ont été transportées à l'hôpital de La Ciotat en état de choc.

Vingt personnes dans le bassin au moment des faits

Les sapeurs-pompiers du Sdis des Bouches-du-Rhône, ainsi que les polices nationale et municipale, sont rapidement intervenues pour sécuriser les lieux. Une vingtaine de nageurs se trouvaient dans l'eau au moment des faits. Fort heureusement, aucun blessé, même léger, n'est à déplorer. Les maîtres nageurs "ont directement plongé pour porter secours à la mère et sa fille", précise le Service interdépartemental d'incendie et de secours (Sdis) des Bouches-du-Rhône auprès de La Provence.

La Ville procédait ce vendredi matin à la vidange des 900 m3 d'eau du bassin pour sortir le véhicule. La municipalité a également annoncé qu'en raison des "dégâts importants", et des "opérations de contrôle rendues nécessaires", le site restera fermé pour plusieurs semaines.