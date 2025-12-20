Ajaccio : la police tue un homme armé d'un couteau, ce que l'on sait

Un homme a été abattu par la police, ce samedi 20 décembre, à Ajaccio. L'individu, qui était en possession d'un couteau, a menacé des passants et des commerçants.

La scène a eu lieu dans le centre-ville d'Ajaccio. Un homme a été abattu par la police, ce samedi 20 décembre, en milieu de journée, selon les informations de BFMTV. L'individu, armé d'un couteau, a menacé des passants ainsi que des commerçants sur le cours Napoléon, un secteur de la ville corse particulièrement fréquenté. Aucun autre civil n'a été blessé, selon les informations révélées par le parquet. D'après RTL, un policier a été légèrement blessé, au niveau de la main, par le couteau que tenait l'individu.

Selon les informations de France 3, l'homme menaçant, de nationalité belge, avait 26 ans. L'individu a été tué au niveau d'un bar. Les policiers ont, dans un premier temps, utilisé un pistolet à impulsion électrique pour le maîtriser, sans y parvenir. Un policier a ensuite fait usage de son arme de service à plusieurs reprises. Touché, le jeune homme est décédé des suites de ses blessures.

L'homme avait un "grand couteau" et était "menaçant", selon un témoin

"L'homme venait de loin, quand il est arrivé les policiers lui couraient après mais il était très mobile et bougeait beaucoup. Il était très costaud et avait un très grand couteau. Il était menaçant", a expliqué un témoin de la scène, interrogé par ICI (ex-France Bleu). "Il a été intercepté par des passants, un monsieur a essayé de la bloquer avec une table, il est tombé et là, on a entendu trois ou quatre coups de feu", a confié la gérante d'une boutique à BFMTV. L'IGPN a été saisie. Les motivations de l'individu ne sont pas connues à ce stade.

"En cette période de fin d'année, notre vigilance est maximale. J'ai demandé aux préfets et directeurs de renforcer les patrouilles de voie publique : merci aux policiers d'Ajaccio pour leur réactivité, leur action a permis de mettre un terme à la menace", a réagi le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, sur le réseau social X.