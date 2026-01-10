Neige et verglas en France : quels départements sont en alerte ?

La neige et le verglas sont toujours présents sur une partie du territoire. Météo-France place six départements en alerte orange et une majeure partie du territoire en jaune.

La vague de froid, de neige et de verglas est en train de se diriger vers l'ouest. De nombreux départements sont repassés au vert, mais des alertes subsistent, selon le dernier bulletin de Météo-France. Six départements sont maintenus en alerte orange pour neige et verglas. Il s'agit du Doubs, du Jura, de la Haute-Marne, de la Haute-Saône, des Vosges et du Territoire de Belfort. Plusieurs départements de l'ouest de la France sont également concernés par la neige et le verglas, en alerte jaune : l'Ain, l'Aisne, l'Allier, les Hautes-Alpes, l'Ardèche, les Ardennes, l'Ariège, l'Aube, l'Aude, l'Aveyron, le Cantal, la Corrèze, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, la Côte-d'Or, la Creuse, la Drôme, la Haute-Garonne, l'Hérault, l'Isère, la Loire, la Haute-Loire, la Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, la Nièvre, le Nord, l'Oise, le Pas-de-Calais, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, la Saône-et-Loire, la Savoie, la Haute-Savoie, la Seine-et-Marne, la Somme, le Tarn et l'Yonne.

Enfin, certains départements comportent des risques d'avalanche, en alerte jaune : les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l'Ariège, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, la Haute-Garonne, l'Isère, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, la Savoie et la Haute-Savoie.

Jusqu'à 15 cm de neige en plaine

La dépression Goretti est en train de passer, mais de l'air froid et humide s'y engouffre, explique la Chaîne Météo. Les chutes de neige devraient durer jusqu'à dimanche matin dans les départements en alerte orange. On attend jusqu'à 10 cm de neige sur les plateaux lorrains, jusqu'à 15 cm sur le massif ardennais et le plateau de Langres, 50 cm dans les Vosges et le Jura (1 500 m) et 60 cm dans les Alpes du Nord (2 500 m).

Selon les prévisions de Météo-France, les chutes de neige devraient laisser la place à de la pluie d'ici lundi 12 janvier. Les températures seront aussi à la hausse, avec 11 °C attendus à Cherbourg dès le lever du soleil lundi, 8 °C à Paris et jusqu'à 15 °C à Biarritz.