Gisèle Pelicot : un livre et après ? Ce projet qui pourrait suivre

Ce 17 février, le témoignage de Gisèle Pelicot "Et la joie de vivre" rédigé avec l'aide de la romancière et journaliste Judith Perrignon, sort simultanément dans 22 pays. Une portée internationale qui pourrait donner naissance à un nouveau projet.

Gisèle Pelicot publie ce mardi 17 février "Et la joie de vivre ?", son livre écrit avec la journaliste et romancière Judith Perrignon, aux éditions Flammarion. Le premier tirage prévoit 150 000 exemplaires en France et le livre est traduit dans 22 langues. Mais la victime des viols de Mazan ne compte pas s'arrêter à cet ouvrage dans lequel elle raconte sa reconstruction et le procès historique des viols organisés par son mari, bien au contraire.

Ce livre a déjà une portée internationale, cela ne fait aucun doute. "J'ai rarement été l'éditeur premier d'un livre traduit en 22 langues. C'est aussi unique dans la mesure où c'est un livre qui a un impact social et sociétal important", explique Sophie de Closets, éditrice de Gisèle Pelicot, qui revient au micro de BFMTV sur les coulisses de ses mémoires. Elle poursuit : "Ce qui est particulier dans le cadre du livre de Gisèle Pelicot, c'est que c'est une sortie mondiale. Ça c'est extrêmement rare", appuie-t-elle.

Outre le récit publié chez Flammarion, HBO travaille également sur un autre projet même si l'heure n'est pas encore à la concrétisation : un documentaire à propos de Gisèle Pelicot. Attention, les droits de "Et la joie de vivre" n'ont pas encore été acquis pour de futures adaptations à l'écran. "Je pense qu'il a le potentiel d'être une œuvre de fiction sur écran mais c'est Gisèle qui saura et que les propositions ne manqueront pas de lui arriver", abonde Sophie de Closets, toujours auprès de la chaîne d'informations en continu.

Des conférences déjà prévues à l'international

Aura internationale, documentaire, potentielle adaptation... Gisèle Pelicot a également prévu de faire la tournée des grands médias mondiaux dans le cadre de la promotion de son ouvrage. The New Yorker, Vogue, la BBC, CBS, El País, Il Corriere de la Sera, Der Spiegel entre autres, doivent échanger pour une interview, explique l'agente littéraire Susanna Lee à France Inter.

Des conférences à l'international vont également voir le jour, notamment en Allemagne, particulièrement intéressée à l'idée de recevoir Gisèle Pelicot. "Nous allons publier les bonnes feuilles et nous allons surtout organiser une grande conférence à Hambourg", en présence de l'autrice. Des places ont été vendues en moins de 48 heures, dans une grande salle qui couvre presque 1 000 places, donc ça montre l'intérêt", pour l'histoire de Gisèle Pelicot, confie la correspondante à Paris du quotidien allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Enfin, Gisèle Pelicot sera présente à Londres (Royaume-Uni) le 20 février 2026 pour une soirée exceptionnelle autour de la lecture d'extraits de son livre par les actrices Kate Winslet et Kristin Scott Thomas dont la version audio a été enregistrée par Emma Thompson.