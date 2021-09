Jean-Luc Mélenchon : campagne, programme, sondages... L'actu du candidat à la présidentielle

Troisième tentative pour Jean-Luc Mélenchon, candidat à l'élection présidentielle, qui compte s'installer à l'Elysée. Au printemps 2022, le leader de la France insoumise espère être l'alternative d'Emmanuel Macron.

[Mis à jour le 13 septembre 2021 à 15h40] Si à gauche Anne Hidalgo ou encore Arnaud Montebourg viennent tout juste de se lancer dans la course à la présidentielle et que EELV organise actuellement sa primaire, Jean-Luc Mélenchon, leader de la France insoumise, est quant à lui candidat à la présidentielle 2022 depuis novembre 2021 et déroule depuis plusieurs mois son programme et ses ambitions.

Jean-Luc Mélenchon se présente comme le premier opposant à Emmanuel Macron comme il l'a signifié une nouvelle fois lors de la visite du chef de l'Etat à Marseille, ville dans laquelle il est député. Il veut incarner dans cette campagne la grande force politique de gauche - populaire répète-t-il plutôt à l'envi -, avec comme proposition principale l'instauration rapide d'une grande loi d'urgence sociale. À quelques mois de la présidentielle, le programme de Jean-Luc Mélenchon a vocation à se préciser, mais des interrogations émergent déjà sur son début de campagne. Quel est, par exemple, son avis sur le pass sanitaire ou encore la campagne de vaccination ? Que disent les sondages sur ses chances de remporter l'élection ? Eléments de réponses sur cette page spéciale.

Oui et depuis plusieurs mois ! Invité au JT de 20h de TF1 le dimanche 8 novembre 2021, Jean-Luc Mélenchon avait annoncé sa candidature soumise à une investiture populaire d'au moins 150 000 signatures en sa faveur, ce qu'il a obtenu assez facilement. "Aujourd'hui, seuls 500 élus le peuvent. Je soutiens l'idée que les citoyens puissent investir un candidat" avait-il justifié. Il lui reste à obtenir les parrainages de 500 élus locaux.

Je suis prêt et je propose ma candidature à l'élection présidentielle de 2022. Mais, il y a un mais. Je demande une investiture populaire de 150 000 signatures. #Le20H #JLMDirect https://t.co/833xZwNaRB — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) November 8, 2020

Lors de la précédente élection en 2017, Jean-Luc Mélenchon était le 4e homme de la présidentielle avec 19,58% des voix. Selon les derniers sondages et notamment le baromètre Harris interactive du 8 septembre, Jean-Luc Mélenchon serait le candidat de gauche le mieux placé au 1er tour de l'élection présidentielle avec 11% des intentions de vote (-1) tandis qu'Anne Hidalgo (8%, +1) devance toujours Yannick Jadot (7%).

Candidat depuis plusieurs mois, Jean-Luc Mélenchon est déjà en campagne. Sur son site de campagne, vous pouvez retrouver l'ensemble des propositions formulées jusque-là. Ce programme a été "co-écrit par des milliers de citoyens, il a été choisi par 7 millions d'électeurs en 2017 et a été actualisée pour tenir compte de 3 années de mobilisations sociales et de travail parlementaire" explique le site. Dans un entretien accordé au JDD samedi 11 septembre, le candidat LFI indique vouloir mettre le "social" au coeur de sa campagne. "On est en pandémie et les milliardaires se sont encore enrichis ! Nous avons des lois d'urgence sécuritaire, des lois d'urgence sanitaire : il est temps d'avoir une loi d'urgence sociale. Quand tant d'indicateurs sociaux virent au rouge, quand 10 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté, on est bel et bien en état d'urgence sociale. Détresse psychologique, dégradation de la santé, destruction des services publics, explosion des trafics… Une partie de la société glisse vers le néant. Sans parler de l'impact social de la crise écologique" analyse-t-il. Cette loi d'urgence sociale que veut mettre en place le candidat Jean-Luc Mélenchon comporte "le blocage des prix sur les produits de première nécessité, l'augmentation du smic à 1 400 euros net et le report du remboursement des prêts garantis par l'État."

Depuis plusieurs mois également, le candidat la France insoumise est un fervent opposant au pass sanitaire et soutient régulièrement les manifestations. "Nous nous opposons au pass sanitaire parce qu'il est attentatoire à la liberté dans le monde du travail, dans la société, dans les rapports humains" avait-il lancé devant ses militants fin août. Jean-Luc Mélenchon qualifie plus généralement ce pass sanitaire et la gestion de la crise comme une "addition de sottises sans nom, dans une inefficacité totale et une brutalité absolue." Lors de son interview au JDD, le député est revenu sur son rejet du pass : "Faire croire que ses titulaires ne présentent plus de danger pour les autres, c'est faux ! Mais le pass sanitaire crée une société de contrôle généralisé. Fichage généralisé, contrôles intempestifs absurdes, etc. Je l'ai dit sur tous les tons et j'ai voté contre".

En revanche, Jean-Luc Mélenchon n'est pas contre la vaccination, comme il aime le rappeler au JDD ce 11 septembre 2020. "Je suis souvent accusé de tout… Je n'ai jamais été antivaccin. Je suis pro-sciences. Mais "science sans conscience n'est que ruine de l'âme", dit Rabelais !" En revanche, il est contre l'obligation vaccinale des soignants : "Les syndicats et les personnels soignants me disent que c'est insupportable. Et aussi que c'est impossible à faire, sauf à aggraver la crise, de licencier ceux qui ne veulent pas être vaccinés. Cette mesure brutale est contre-productive ! Et puis faire des héros d'hier - les personnels soignants - les salauds d'aujourd'hui, c'est écœurant…", regrette-t-il.

Pas encore candidat à la présidentielle 2022, mais de plus en plus pressenti, Eric Zemmour ne refuse pas la contradiction et le débat avec Jean-Luc Mélenchon ? Le candidat a en tout cas lancé une invitation sur Twitter le 3 septembre dernier pour engager une conversation politique. "S'il y a un survivant au pique-nique Le Pen et Zemmour, il pourrait accepter un débat avec moi. Comme ça on entendra enfin une réplique argumentée à leurs délires", avait-il glissé sur son réseau social lorsque les personnalités d'extrême dressaient les contours d'une future rencontre, à l'invitation de Robert Ménard, le maire de Béziers. De nouveau interrogé à ce sujet dans le JDD, le député des Bouches-du-Rhône s'est une nouvelle fois déclaré pour. "Comme Mme Le Pen est aux abonnés absents… Et mieux vaut l'original qu'une pâle copie. Oui, il faut lui disputer pied à pied le terrain des idées" explique-t-il.