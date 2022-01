Stéphane Claireaux : la vidéo du député agressé par des anti-pass sanitaire

CLAIREAUX. Le député LREM Stéphane Claireaux a été victime d'une agression devant son domicile à Saint-Pierre et Miquelon, dimanche 9 janvier 2022, en marge d'une manifestation contre le pass sanitaire. Une vidéo a été diffusée sur les réseaux sociaux.

Des algues marines et divers autres projectiles lancés contre une maison et son occupant, alors sur le perron de son habitation. La vidéo ne dure que six petites secondes mais n'a pas manqué d'indigner la classe politique. Et pour cause : la personne prise pour cible n'est autre que le député de Saint-Pierre et Miquelon, Stéphane Claireaux. Ce Marcheur a été la cible de plusieurs dizaines de manifestants opposés au pass sanitaire, dimanche 9 janvier 2022. En marge d'une manifestation d'environ 500 personnes, selon La 1ere, certains participants se sont regroupés devant le domicile du pensionnaire du palais Bourbon, lequel est sorti pour discuter, en vain, essuyant des lancers de divers objets. Stéphane Claireaux a reçu de nombreux soutiens de la part d'élus de tout bord politique. Une enquête a par ailleurs été ouverte par la gendarmerie. "Cela ressemblait à une lapidation" a raconté le député.

La vidéo de l'agression de Stéphane Claireaux diffusée sur Twitter

La scène a été captée à travers une courte vidéo, diffusée initialement sur Snapchat, puis sur Twitter par la ministre de la Mer, Annick Girardin, dont Stéphane Claireaux était le suppléant aux législatives de 2017. La ministre a évoqué une "agression absolument inacceptable" et des "images profondément choquantes". Dans la foulée, Annick Girardin a assuré ne "laiss[er] jamais quiconque bafouer la vie démocratique et les valeurs de la République" et précisé avoir "pris contact avec le préfet afin que l'ordre républicain soit maintenu et que la protection des élus du territoire soit mieux assurée".

L'agression de Stéphane Claireaux à son propre domicile lors de la manifestation contre le passe sanitaire est absolument inacceptable. Les images sont profondément choquantes. pic.twitter.com/S4ttQF2WTG — Annick Girardin (@AnnickGirardin) January 9, 2022

Que s'est-il passé ?

Dimanche 9 janvier, une manifestation a été organisée à Saint-Pierre et Miquelon par des opposants au pass sanitaire, qui n'était jusque là pas instauré sur le territoire et qui doit entrer en vigueur mercredi 12 janvier. Certains participants se sont rendus devant le domicile du député Stéphane Claireaux. Ce dernier a raconté le déroulé des faits à Franceinfo : "J'attendais les manifestants afin de pouvoir discuter avec eux. Il y avait une voiture qui était chargé d'algues, de goémon, et les gens ont commencé à m'en lancer à la figure. Cela ressemblait à une lapidation. Ma femme est venue me rejoindre sur le perron de la maison. J'ai évité à 5 cm près un galet qui nous est passé près de la figure. Cela devenait irrationnel. Il y en a un qui m'arrachait le masque que j'avais sur la figure en disant que le virus n'existe pas. La discussion était impossible. Il y avait des insultes, des invectives".