Résultat de Jordan Bardella aux régionales : vers une déception en Ile-de-France pour le candidat RN ?

Candidat du Rassemblement national pour les régionales, Jordan Bardella a terminé en seconde position au 1er tour des régionales en Ile-de-France et espère améliorer son résultat ce dimanche à l'occasion du 2e tour.

[Mis à jour le 27 juin à 20h22] Jordan Bardella va-t-il réussir à rattraper son retard face à Valérie Pécresse pour ce second tour des élections régionales ? Il faudra attendre la fin du dépouillement en Ile-de-France, de nombreux bureaux ayant clôturé les votes à 20h, pour connaître le score du candidat RN. Les premières estimations seront communiquées par le ministère de l'Intérieur après 20 heures au cours de la soirée, et seront à retrouver dans cet article.

Avant les résultats du deuxième tour, les derniers sondages des élections régionales, qui ont été publiés le 16 juin dernier par OpinionWay pour Cnews, ne mettait pas Jordan Bardella en très bonne position. Le candidat était crédité de 17% pour ce second tour, Julien Bayou étant à la seconde position avec 27% des intentions de vote contre 39% pour Valérie Pécresse. Le député était même sous la menace du candidat LREM, crédité également de 17%.

Sur TF1 dimanche 27 juin 2021, avant les résultats en Ile-de-France Jordan Bardella est revenu sur le revers du Rassemblement National, notamment en PACA ou dans les Hauts-de-France. Le candidat en Ile-de-France a estimé que l'abstention de ces élections régionales représentaient "un échec pour la démocratie dans son ensemble [...] J'accueille ces résultats avec beaucoup d'humilité. Il faudra qu'on puisse se poser la question de la mobilisation de notre électorat [...]Viennent s'ajouter à cela de très nombreux dysfonctionnement de ces élections [...] Force est de constater que le gouvernement a aussi ses responsabilités."

Lors du premier tour des élections régionales en Ile-de-France, Jordan Bardella a terminé avec 13,12%, soit près de 22 points de moins que Valérie Pécresse. Malgré ce score et l'alliance de la gauche au 2nd tour pour contrer la candidate sortante, le député européen espérait toujours faire un bien meilleur score pour ces régionales en Île-de-France notamment après une abstention record. "Quand deux tiers des Français ne se déplacent pas, qui plus est deux tiers des électeurs du Rassemblement national ne se déplacent pas, c'est que ce scrutin n'a pas été suffisamment lisible. On avait deux élections en une, j'avais des gens autour de moi, quand on leur disait qu'on allait voter, ils croyaient le premier et le second tour, et pas qu'on avait deux élections le même jour. Évidemment, tout cela a été organisé dans l'amateurisme le plus total, il y a des milliers de gens qui n'ont pas reçu les professions de foi, les bulletins de vote".

Né le 13 septembre 1995 à Drancy, en Seine-Saint-Denis, Jordan Bardella obtient un baccalauréat économique et social avec la mention très bien. Par la suite, il démarre des études de géographie à l'Université Paris-Sorbonne avant de se consacrer à 100% à la politique. Il devient en 2014 secrétaire départemental du FN en Seine-Saint-Denis et est élu au conseil régional d'Île-de-France en 2015. Lors de l'élection présidentielle de 2017, Jordan Bardella fait partie de l'équipe de campagne de Marine Le Pen. En septembre 2017, suite à la démission de Florian Philippot, Marine Le Pen nomme conjointement Julien Sanchez, Sébastien Chenu et Jordan Bardella en tant que porte-paroles du Front National. En mars 2018, lorsque celui-ci rejoint le bureau national du FN et devient par la même occasion directeur national du Front National de la Jeunesse (FNJ). En juin 2019, Jordan Bardella devient le nouveau deuxième vice-président du Rassemblement National (FN devenu RN) alors qu'un mois plus tard, le 2 juillet 2019, il est nommé député européen, à l'âge de 23 ans.

Selon les sources de RTL, Jordan Bardella est pressenti pour être le prochain président du RN et remplacer Marine Le Pen. Celle-ci devrait effectivement être investie par son parti pour être candidate à l'élection présidentielle lors du congrès du RN à Perpignan, dans un mois. Toutefois, Marine Le Pen a déjà annoncé qu'elle quitterait ensuite la tête de son parti afin de mener une campagne de "grand rassemblement". Jordan Bardella semble être favori dans l'idée de cette succession. Marine Le Pen déclarerait même à son sujet, en privé : "Vous en voyez un autre qui a autant de talent ?".