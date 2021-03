Roselyne Bachelot hospitalisée : un état de santé encore "fragile"

Hospitalisée depuis quelques jours après avoir été testée positive au coronavirus, Roselyne Bachelot se "bat" mais semble aller "mieux" selon les mots de son fils.

[Mis à jour le 29 mars 2021 à 12h33] La ministre de la Culture Roselyne Bachelot est toujours hospitalisée depuis mercredi 24 mars après son test positif au coronavirus le 20 mars dernier et devrait y rester encore plusieurs jours. Si l'ancienne ministre de la Santé est sous oxygénothérapie renforcée, son état de santé serait "rassurant". Dans un message publié ce dimanche, Pierre Bachelot, le fils de la ministre, a indiqué que sa mère allait "mieux" même si elle reste "très fragile". "Il faut attendre encore quelques jours pour que le danger soit écarté. Elle se bat avec courage" ajoute-t-il.

Jeudi dernier, Roselyne Bachelot - ou la personne qui gère sa communication personnelle - avait mis en ligne un message sur son réseau social Twitter pour rassurer sur son état de santé : "Je tenais à remercier tous ceux qui m'ont envoyé des messages chaleureux, ils me touchent et me portent ! Je suis prise en charge par des soignants exceptionnels", peut-on lire. "Je bénéficie désormais d'une oxygénothérapie renforcée. Prenez bien soin de vous et de vos proches", ajoute la ministre, qui signe "Roselyne".

Un proche de la ministre a indiqué à l'AFP, "hier soir, elle ne se sentait plus assez bien avec la dose d'oxygène qui lui était délivrée. Les médecins ont par conséquent décidé de l'augmenter". Et voilà Roselyne Bachelot sous "oxygénothérapie renforcée". Le terme médical peut inquiéter mais il s'agit en fait d'une légère assistance pour administrer de l'oxygène en quantité suffisante au patient. A chaque inspiration, des lunettes nasales permettent d'inhaler un complément d'oxygène et d'éviter une insuffisance respiratoire. L'utilisation du dispositif médical n'est pas synonyme d'une aggravation importante du cas de la ministre de la Culture, qui tient elle-même un discours rassurant.

Invité du plateau de Quotidien sur TMC ce mercredi 24 mars, Olivier Véran, le ministre de la Santé, a indiqué que Roselyne Bachelot avait été admise "pour surveillance". Et de poursuivre : "Elle a le droit au respect du secret médical, et je lui souhaite le meilleur". L'entourage de la ministre avait évoqué lui aussi à l'AFP, "une surveillance accrue à l'hôpital pour les quelques jours à venir", préconisée par son médecin, précisant que son état est "stable" et n'inspirait "pas d'inquiétude".

Roselyne Bachelot a été hospitalisée le mercredi 24 mars. C'est elle-même qui a délivré l'information de son hospitalisation sur son compte Twitter, quelques jours après l'annonce de sa contamination au Covid-19, le 20 mars, par le même canal. Ce jour-là elle indiquait avoir été testée positive "à la suite de symptômes respiratoires". "J'ai fait un test qui confirme que je suis positive au Covid. À l'isolement, je vais aménager mon programme pour la semaine qui vient. Je ne manquerai pas de vous donner des nouvelles régulièrement!", avait écrit la ministre de la Culture.

L'annonce du test positif de Roselyne Bachelot a été particulièrement commenté car la veille, l'ancienne ministre de la Santé, 74 ans, avait décoré Michel Sardou des insignes de commandeur de la Légion d'honneur. Le chanteur est donc officiellement cas-contact, mais selon ses confidences au Parisien, son état n'aurait pas évolué défavorablement. Il doit faire l'objet d'un test ce mercredi. Vendredi toujours, veille de son diagnostic, la locatrice de la rue de Valois s'était déplacée à l'Opéra Bastille, pour assister à la première représentation de la version de Faust du metteur en scène allemand Tobias Kratzer.

Roselyne Bachelot a été testée positive au Covid-19 alors que la ministre avait reçu une première dose de vaccin, a révélé LCI. Mais il convient de préciser qu'elle n'avait reçu qu'une seule dose du sérum anti-Covid, ce qui ne lui conférait pas une immunité totale face au coronavirus. Rappelons également que l'objectif principal du vaccin reste d'éviter le développement des formes graves du virus, avant la contagion. Pour l'heure, seuls trois ministres se sont vus administrer au moins une dose. Roselyne Bachelot donc, mais aussi Olivier Véran, qui avait reçu une dose en qualité de soignant - le ministre de la Santé est neurologue de formation - et Jean Castex. Le Premier ministre n'est pas éligible à la vaccination, mais il a récemment décidé de se faire vacciner malgré tout, avec un objectif affiché : redonner aux Français la confiance en l'AstraZeneca, suspendu quelques jours en France et dans d'autres pays après le signalement de cas de thromboses.

Roselyne Bachelot est en tout cas loin d'être la première membre du gouvernement actuel ou ancien à avoir été testée positive au Covid-19. On se souvient, au printemps 2020, de son prédécesseur à la Culture, Franck Riester. Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, avait été testé positif en septembre dernier et puis bien sûr, Emmanuel Macron, mi-décembre 2020. Le chef de l'Etat s'était isolé à la résidence de la Lanterne et avait, selon les confidences de ses proches dans la presse à l'époque, été victime de symptômes assez sévères, même si son état n'avait pas nécessité d'hospitalisation.