"Nicolas Hulot : ce que disent les femmes qui l'accusent, ce qu'il risque"

11:44 - Pour Nicolas Hulot, "ce n'est même plus la peine de se défendre"

S'il a refusé de s'exprimer dans l'enquête réalisée par "Envoyé spécial", Nicolas Hulot a tout de même répondu à l'appel d'Elise Lucet, qui l'a sollicité. Un échange d'un peu plus de six minutes dans lequel l'ancien ministre se dit "anéanti" par les faits évoqués par la journaliste : "on ne me foutra jamais la paix, c'est pas possible. Je ne sais pas de quoi il s'agit, je ne sais pas". Il assure n'avoir "jamais eu de relations ambigües. Je veux dire, j'ai eu des histoires sans lendemain comme tout le monde".

Celui qui est mis en cause par quatre femmes face caméras et deux autres par écrit s'est refusé à se défendre : "De toutes façons, la parole des gens mis en cause aujourd'hui, elle est de fait dénaturée et suspecte. Ce qui est normal aujourd'hui, la parole des femmes est sacrée, la parole des hommes est mise en cause, donc ce n'est même plus la peine de se défendre. Le procès médiatique, il est fait à l'avance".

En dépit des relances d'Elise Lucet, Nicolas Hulot n'a pas accepté de répondre à une interview : "Je ne vais pas moi contre-attaquer en disant que ce sont toutes des menteuses, des trucs comme ça. Je n'en sais rien. Quand on est innocent comme je le suis, on est de toute façon piégé. Quoi que l'on dise, la parole est suspecte. On ne peut pas se défendre, parce que dans ce combat nécessaire et légitime des femmes, la parole des femmes est sacrée, et voilà".