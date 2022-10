Fortune de Rishi Sunak : comment le premier ministre a-t-il acquis autant d'argent ?

FORTUNE SUNAK. Alors que Rishi Sunak vient d'être nommé Premier ministre britannique, sa fortune soulève des interrogations. Comment l'homme est-il devenu si riche ? Le millionnaire sera-t-il crédible à la tête du gouvernement en pleine crise économique ?

A peine arrivé à la tête du gouvernement britannique, Rishi Sunak collectionne les records. Celui qui est devenu Premier ministre britannique le 24 octobre 2022 à 42 ans est le plus jeune politique à occuper ce poste mais il est aussi le chef de gouvernement le plus riche de l'histoire du Royaume-Uni selon le Guinness Book. Le couple Sunak est à la tête d'une fortune colossale qui se compte en millions d'euros, d'après les estimations de la presse britannique le patrimoine de l'ancien ministre des Finances et du Budget sous Boris Johnson s'élève à 730 millions de livres sterling soit plus de 840 millions d'euros. De quoi faire pâlir quelques grande fortunes du pays et même celle de la famille royale deux fois moins importante selon The Sunday Times avec 350 millions de livres, l'équivalent de 420 millions d'euros.

D'où vient la fortune de Rishi Sunak ?

Fils d'un médecin en santé publique et d'une pharmacienne et étudiant boursier à Stanford, aujourd'hui Rishi Sunak jouit d'une fortune colossale de plusieurs centaines de millions d'euros. Un patrimoine parmi les plus importants du Royaume-Uni qu'il doit à plusieurs choses. Le Premier ministre britannique a commencé à bâtir sa fortune avant d'entrer en politique, en travaillant comme banquier en investissement chez Goldman Sachs puis dans les fonds spéculatifs au service de sociétés de la City de Londres telles que TCI ou Theleme Partners. Des géants du secteur financier chez qui il a atterri après des études réussies à Oxford et Stanford. Ces activités très bien rémunérées lui ont permis de collecter quelques millions d'euros durant sa carrière dans le privé.

L'essentiel de la fortune de Rishi Sunak est en réalité celle du couple formé par le Premier ministre et sa femme Akshata Murthy, fille et héritière de la cinquième fortune indienne, le fondateur de la société d'informatique Infosys. La First Lady détient déjà une part des actions estimées à près d'un milliard de dollars dans l'entreprise qui pèse, elle, 100 milliards. Le patrimoine de 730 millions de livres sterling représente donc le cumul des richesses du couple Sunak.

La fortune de Rishi Sunak, un handicap en tant que Premier ministre

Ni la fortune de plusieurs centaines de millions ni le patrimoine immobilier de Rishi Sunak ne sont un secret au Royaume-Uni. Mais être millionnaire n'est-ce pas un handicap pour le nouveau chef du gouvernement ? A en croire les propos du Guardian, la question divise. Certains, comme la députée Rachael Maskell, jugent le conservateur "déconnecté" du quotidien des citoyens britanniques. Le multimillionnaire et militant contre les inégalités Gary Stevenson estime aussi que la richesse de Rishi Sunak pose question surtout par rapport aux politiques que l'homme a menées lorsqu'il était ministre des Finances et du Budget : "Il est sans doute la personne la plus riche à avoir jamais siégé au parlement, et en tant que chancelier, il a supervisé la plus forte augmentation des inégalités de tous les temps."

Au contraire, d'autres ne résument pas le nouveau Premier ministre britannique à sa fortune et attendent surtout de connaître les politiques défendues par Rishi Sunak. "Il y a des gens avec de l'argent et des gens sans. Vous ne pouvez pas lui en vouloir, mais vous pouvez lui demander de diriger un gouvernement qui s'occupe des gens", a déclaré une commerçante au journal britannique vantant les compétences de l'ancien ministre : "Tout ce qu'il avait prédit s'est à peu près produit. Il a prévenu que les réductions d'impôts conduiraient à des hausses de taux. Je pense qu'il sait ce qui se passe et qu'il fera du bon travail".

Reste une question de taille : la crédibilité de Rishi Sunak en tant que Premier ministre et en période de crise. Le politique s'est toujours opposé à la logique de Liz Truss d'augmenter le nombre ou le montant des aides financées par l'Etat et de baisser les impôts, des mesures censées soulager le portefeuille des Britanniques. Mais alors comment compte-t-il redresser l'économie sans augmenter les difficultés financières des citoyens déjà aggravées par l'augmentation de 10,1% de l'inflation sur un an ? Il sera surtout difficile pour le Premier ministre de demander des efforts aux citoyens quand lui nagera encore dans l'opulence.