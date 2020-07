Gisèle Halimi : "choisir sa maternité", le combat tenace de la militante féministe

L'avocate et militante féministe est morte à l'âge de 93 ans ce mardi 28 juillet. Elle restera, entre autres, comme une figure de proue du droit à l'avortement en France.

Gisèle Halimi est morte, ce mardi 28 août, à Paris, à l'âge de 93 ans. Elle restera comme l'une des figures féministes les plus engagées et médiatiques de France dans les années 1970, militante convaincue et avocate persévérante investie dans la lutte pour la législation de l'avortement et pour la reconnaissance du viol comme crime. En 1971, elle fut l'une des signataires du "Manifeste des 343" alors qu'elle était inscrite au barreau. "Cette bataille méritait bien de se mener sur plusieurs fronts : changer la loi, s'expliquer devant l'ordre, en cas de poursuite. La peine de suspension, ou de radiation, me semblait faire partie, à ce moment, de la logique de notre histoire de femmes. Je signai, je crois, en avocate solitaire", confiait-elle dans "Le Lait de l'oranger", un ouvrage autobiographique dans lequel elle se livrait sur ses combats féministes.

En janvier 1974, invitée sur un plateau de télévision, elle démontrait un sang froid saisissant face à une femme opposée à la loi Veil, lui demandant comment elle pouvait "donner l'absolution à une femme qui a tué son enfant". "Nous ne partons pas en croisade pour l'avortement. Nous nous battons pour que les femmes soient libres de choisir leur maternité. Ça c'est fondamental. Vous, comme moi, aurez le droit de choisir", défendait-elle.