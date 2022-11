Dominique Faure : qui est la nouvelle ministre et remplaçante de Caroline Cayeux ?

Dominique Faure est promue ministre des Collectivités territoriales après la démission de Caroline Cayeux, ce lundi 28 novembre 2022. La politique conserve son précédent portefeuille, celui de la Ruralité. Qui est-elle ?

De la Ruralité aux Collectivités territoriales, la carrière politique et gouvernementale de Dominique Faure suit un chemin logique. Ce lundi 28 novembre 2022, la femme politique grimpe un nouvel échelon en devenant ministre des Collectivités territoriales après la démission de Caroline Cayeux. Nommée secrétaire d'Etat en charge de la Ruralité au sein du gouvernement Borne II depuis juillet 2022, la politique membre du Parti Radical et de La République en marche reste responsable du portefeuille malgré ses nouvelles fonctions, a précise le communiqué de la présidence. Avec un parcours sans tâche autant sur le plan politique que dans sa carrière dans le privé, Dominique Faure a rarement fait parler d'elle.

Entrée en politique en 2012, sous l'étiquette du Parti radical, Dominique Faure a obtenu l'adhésion des électeurs en 2014 en devenant maire de Saint-Orens, commune proche de Toulouse, et vice-présidente de Toulouse Métropole. Portée par des ambitions nationales, elle s'est essayée en 2012 et 2017 aux élections législatives dans la 10ème circonscription de Haute-Garonne avant d'être élue en 2022 sous l'étiquette de la République en Marche. L'ascension nationale se poursuit en juillet 2022 lors de l'annonce du gouvernement Borne pour le second mandat d'Emmanuel Macron. A 63 ans, Dominique Faure dispose de jolies lignes sur son CV avec des passages chez Motorola, Cegetel, SFR, Altedia ou encore Veolia, le plus souvent à des postes de directrice.

Qui est Dominique Faure ?

Née à Carcassonne en 1959, Dominique Faure grandit essentiellement au Maroc avant de revenir en France à 17 ans pour débuter une carrière de sportive en tant que joueuse de tennis de haut niveau. Elle suit en parallèle des études d'ingénieur à l'Institut national des sciences appliquées (INSA) de Lyon et une formation à l'école des Hautes études commerciales (HEC) à Paris. Ses diplômes lui ouvrent les portes de grands groupes comme IBM ou SFR puis lui permettent d'ouvrir un cabinet de conseils en ressources humaines. L'élue a repris ses activités d'expertises en 2019 après une pause consacrée à ses ambitions politiques. Depuis juillet 2022, Dominique Faute est occupée par ses missions ministérielles et parlementaires. Discrète depuis le début des mandats gouvernementaux, la députée a défendu la position du gouvernement devant l'Assemblée nationale le 24 novembre 2022 lors du débat sur la proposition de loi LFI visant à interdire la corrida en France. Origine du sud-ouest, Dominique Faure s'est positionnée en faveur du maintien des règles actuelles de la corrida.