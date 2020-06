Procès Fillon : l'ancien Premier ministre condamné à des années de prison ?

FILLON. Le tribunal correctionnel de Paris doit rendre ce lundi son jugement dans l'affaire des emplois présumés fictifs accordés à son épouse. Mais le verdict pourrait être repoussé.

Et si la justice française condamnait un ancien Premier ministre à une peine de prison ferme ? Ce lundi, le tribunal correctionnel de Paris doit rendre sa décision et déterminer si François Fillon s'est rendu coupable de "détournements de fonds publics ", "complicité et recel de détournements de fonds publics", "complicité et recel d'abus de bien sociaux" et "manquements aux obligations de déclaration à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique". Deux questions se posent sur l'audience de ce lundi, qui débute à 13h30 : les juges vont-ils suivre la réquisition du parquet national financier, qui a requis contre François Fillon cinq ans de prison, dont deux ferme, et 375 000 euros d'amende ? Les juges vont-ils décider de ne pas rendre leur verdict et de rouvrir les débats ?

La présidente de la 32e chambre correctionnelle de Paris doit en effet se prononcer en début d'audience sur une requête importante des avocats de François Fillon. Ces deniers ont mis en avant le fait que, selon eux, les déclarations récentes d'Eliane Houlette, ancienne patronne du parquet national financier changeaient la donne dans ce dossier. Eliane Houlette a en effet fait état de "pressions très lourdes" du parquet général, pendant qu'elle menait son enquête, en termes d'exigences de remontées d'informations, en pleine campagne présidentielle.

Biographie express de François Fillon

François Fillon débute en politique en 1981, en devenant conseiller général de la Sarthe. La même année, il est élu député de la 4e circonscription de la Sarthe au premier tour et devient ainsi le benjamin de l'Assemblée, à l'âge de 27 ans. En 1983, il devient maire de Sablé-sur-Sarthe. Douze ans plus tard, en 1995, François Fillon entre dans le gouvernement d'Alain Juppé comme ministre des Technologies de l'information et de la Poste, puis ministre délégué à la Poste, aux Télécommunications et à l'Espace. Sous le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin, il prend la tête du ministère des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité avant d'être nommé ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en 2004. Lors de l'élection de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République, il se maintien au poste de Premier Ministre durant tout le quinquennat (2007-2012). En juin 2012, il est élu député de la 2e circonscription de Paris.

Candidat à la présidence de l’UMP, il est donné favori par les sondages. Mais, contre toute attente, Jean-François Copé et François Fillon revendiquent tous les deux la victoire après la constatation d’une anomalie de vote. La Commission nationale des recours déclare Jean-François Copé vainqueur. Suite à ce coup d’éclat, François Fillon crée son propre groupe au sein de l’Assemblée nationale. C’est la naissance du Rassemblement-UMP le 27 novembre 2012.

En janvier 2013, le groupe est dissolu après un accord avec Jean-François Copé. François Fillon annonce lors du printemps 2013 qu’il sera candidat aux primaires de l’UMP en vue de l’élection présidentielle de 2017. Fin 2016, il devient le candidat officiel de la droite et du centre après avoir remporté les primaires par une victoire écrasante sur Alain Juppé, Nicolas Sarkozy et Jean-François Copé. Début 2017, sa campagne bat de l'aile après la publication d'un article du Canard enchaîné qui dénonce des emplois fictifs de sa femme, Pénélope Fillon. François Fillon n'est pas qualifié pour le second tour des élections présidentielles de 2017. Il termine troisième derrière Emmanuel Macron et Marine Le Pen avec près de 20% des voix.