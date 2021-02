SONDAGE. Zemmour meilleur candidat que Le Pen en 2022 pour la droite nationaliste ?

Le polémiste Eric Zemmour songerait à une candidature pour la présidentielle 2022, d'après L'Express. Selon une enquête YouGov pour Linternaute, 21% des Français se disent "favorables" à ce qu'il soit dans la course à l'Elysée. Et l'opinion le considère comme une alternative à Marine Le Pen.

Et si la grande surprise de l'élection présidentielle 2022 venait de la droite souverainiste et identitaire ? Alors que l'hypothèse d'un nouveau second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen prend de plus en plus forme - au fil des sondages publiés -, la question d'une alternative se pose avec de plus en plus d'acuité : la campagne électorale approche et les Français se disent majoritairement insatisfaits de cet horizon qui se précise. A droite de la droite, ou plutôt au sein de ce que les sans appareil appellent la "droite hors les murs", la réflexion de l'émergence d'un candidature nouvelle a muri ces derniers mois. L'Express nous apprend notamment, dans son édition du 10 février, qu'Eric Zemmour songe à l'éventualité de se plonger dans le grand bain. Ce mercredi, Valeurs Actuelles publie un sondage Ifop créditant le polémiste de CNews d'un potentiel de 13% des voix s'il venait à concrétiser sa candidature.

Linternaute et l'institut de sondage YouGov se penchent aussi sur l'hypothèse. Et les enseignements de notre enquête démontrent qu'elle aurait une certaine résonnance. Selon le sondage YouGov, 21% des Français se disent "favorables" à une candidature d'Eric Zemmour pour la présidentielle 2022.

Zemmour meilleur candidat que Le Pen ?

Le polémiste aura-t-il l'énergie - et les épaules - pour affronter les épreuves d'une campagne politique aussi exigeante que celle de la présidentielle ? Peut-il se faire une place entre la droite dite de gouvernement et la formation de Marine Le Pen, de plus en plus structurée et qui a démontré qu'elle était en voie de professionnalisation ? A moins qu'une candidature d'Eric Zemmour ne rabatte les cartes et donne du nouveau grain à moudre aux militants et électeurs de la droite nationaliste ? Selon notre sondage, les Français sont déjà partagés sur ce point. 16% pensent qu'Eric Zemmour ferait un "meilleur candidat" que Marine Le Pen, 20% pensent qu'il ferait un "moins bon" candidat. 41% jugent qu'il ne serait "ni meilleur, ni moins bon". A noter que les hommes sont 28% à se dire favorables à sa candidature, contre seulement 15% des femmes.

Mais l'enquête prend une autre ampleur lorsqu'on se penchent sur les réponses des sondés qui se disent sympathisants de droite. Ces derniers sont en effet 27% à penser qu'Eric Zemmour ferait un meilleur candidat que Marine Le Pen, 24% pensent le contraire. Les électeurs "de gauche" sont seulement 11% à penser qu'il serait meilleur que la présidente du RN pour représenter la droite nationaliste et 51% à considérer que ces deux candidatures se vaudraient.

Méthodologie : l'enquête a été réalisée sur 1052 personnes représentatives de la population nationale française âgées de 18 ans et plus. Le sondage a été effectué en ligne, sur le panel propriétaire YouGov France du 15 au 16 février 2021. Pour en savoir savoir plus sur cette étude, contactez YouGov ici