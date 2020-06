Municipales à Lille : Martine Aubry réélue, tous les résultats

Mise en difficulté par le candidat EELV Stéphane Baly, Martine Aubry a tremblé lors de ce 2e tour des élections municipales à Lille, mais obtient finalement un quatrième mandat. Les scores ont été très serrés tout au long de la soirée.

12:51 - Quel Conseil municipal à Lille ? Après la victoire sur le fil de Martine Aubry à la mairie de Lille, après une folle soirée et un résultat serré (227 voix d'écart seulement avec le candidat EELV Stéphane Baly), la nouvelle mandature de la candidate Union de la gauche s'accompagnera donc d'un nouveau Conseil municipal, qui, sur le total de 61 conseillers, sera composé de : Union de la gauche - Martine Aubry : 43 sièges ;

EELV - Stéphane Baly : 12 sièges ;

LREM/Union du centre - Violette Spillebout : 6 sièges.

12:39 - La participation en baisse à Lille Si l'abstention est la grande gagnante de ce scrutin municipal à l'échelle de tout le territoire, localement, la participation est également quasi systématiquement en baisse. A Lille, le taux de participation est estimé, au lendemain du second tour, à 26,98%, soit sept points en dessous de la moyenne nationale. En 2014, 40,60% des électeurs avaient fait le déplacement dans les bureaux de vote au deuxième tour.

12:20 - L'abstention record due au Covid-19 ? Du jamais vu dans la Ve République : 59% des électeurs ne sont pas allés voter dimanche 28 juin 2020 pour le second tour des élections municipales 2020. Mais pour quelles raisons les Français ont-ils boudé les urnes ? Selon un sondage Ipsos / Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France et les chaînes parlementaire, 43% des abstentionnistes n’ont pas voté par crainte "d’attraper le Covid-19".

12:10 - Une victoire.. sans gestes barrières C'est l'une des polémiques de ce second tour des élections municipales : un résultat de scrutin doit-il se passer de gestes barrière, à l'heure où le Covid-19 court toujours ? Sur les réseaux sociaux, nombreux sont les internautes à avoir épinglé des séquences dans plusieurs villes, où les candidats vainqueurs semblaient avoir laissé au QG de campagne masque et distanciation physique. A Lille, les embrassades et accolades étaient de mises. En dépit des mesures de sécurité. #Municipales2020 à #Lille : Martine #Aubry acclamée.



11:49 - Les écologistes ne demanderont "pas de recomptage" A Lille, les écolos sont bons perdants, malgré un score très serré. "Nous n'allons pas demander de recomptage", assure Stéphanie Bocquet, tête de liste avec Stéphane Baly d'Europe Ecologie Les Verts, interrogée sur France Bleu Nord. "Nous sommes à un cheveu de la victoire et la déception de nos militants, de nos soutiens, ainsi que la mienne, est immense après une si belle campagne, une si belle dynamique au premier et au second tour. J'ai 50 ans. Je suis chez les Verts depuis l'âge de 21 ans. Je n'ai jamais vécu une telle campagne", ajoute-t-elle.

11:34 - Stéphane Baly, le challenger qui a fait trembler Martine Aubry Il aura valu à Martine Aubry une sacrée frayeur dimanche au second tour des élections municipales : Stéphane Baly, candidat écolo, a récolté 39,1% des suffrages à Lille. Un chiffre qui le place à seulement 227 voix d'écart par rapport à la maire sortante. Originaire de Vannes, cet ingénieur de 48 ans s'est lancé en politique dès 1998 et rejoint le parti des Verts. Depuis 2003, à Lille, il co-fonde Virage Energie, une association regroupant plusieurs collectifs et œuvrant pour trouver des alternative au nucléaire et au pétrole. En 2014, il est élu conseiller municipal EELV sur une liste d'union avec le PS de Martine Aubry.