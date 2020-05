Didier Raoult : prêt à quitter Marseille pour la Chine ? Une intox

Le Pr Raoult serait-il sur le départ pour une Université chinoise ? Non, absolument pas... Les détails de cette fake news.

[Mis à jour le 20 mai 2020 à 14h55] Nouvelle polémique autour du maintenant célèbre infectiologue Didier Raoult… Ce mercredi 20 mai 2020, le magazine mensuel économique "Entreprendre" annonçait le départ prochain du professeur pour Chine. Le PDG du groupe de presse Lafont presse-Entreprendre a assuré à CheckNews (Libération) avoir reçu un courriel de Didier Raoult l'informant de cette décision. "Ayant fait partie des rares journalistes à avoir eu un comportement exemplaire durant cette période, j'en profite pour vous réserver la primeur d'une information : mon départ prochain pour la Chine (d'ici la fin de l'été). J'ai en effet été recruté en qualité de Professeur par la Peking University (PUHSC), la faculté de médecine la plus réputée du pays, qui se trouve être très en pointe dans le domaine de la virologie", était-il écrit dans ledit courrier électronique. Yanis Roussel, responsable de la communication de l'IHU de Marseille, a rapidement démenti la nouvelle. Il a certifié à CheckNews : "Attention fake : Didier Raoult ne part pas en Chine". De plus, "la lettre n'a pas été envoyée par Didier Raoult", a-t-il assuré. Pour preuve, l'adresse mail de l'expéditeur, "pr.didier.raoult@protonmail.com ", n'est pas celle de l'infectiologue.

Le Pr Raoult est un habitué des controverses. Récemment, le directeur de l'IHU de Marseille a accordé des interviews à l'Obs, à Paris Match et à BFMTv. Cette figure de la lutte contre le coronavirus est un bienfaiteur incompris pour certains, un médicastre pour d'autres. Sur cette reconnaissance populaire, Didier Raoult a assuré : "Je n'ai pas de message, je ne cherche pas à être populaire, je ne vends rien."

Le professeur fait fi des défiances à l'égard son protocole à base d'hydroxychloroquine. "La moitié des pays du monde utilise l'hydroxychloroquine. En France, c'est pareil. J'ai les chiffres de consommation d'hydroxychloroquine et de l'azithromycine qui ont explosé à Paris. Ce qu'on raconte sur les plateaux télé, je m'en fous. Les gens votent avec leurs pieds, les médecins le prescrivent, les gens le prennent", a-t-il asséné dans l'Obs. Pour le partisan d'une épidémie saisonnière de coronavirus, le scénario d'une seconde vague relève de la chimère. "C'est une espèce de fantaisie. C'est de la science-fiction. Je ne vois pas pourquoi il y en aurait dans ce cas. La grippe espagnole, c'est le grand Guignol qui sert à faire peur. L'histoire ne se répète pas", a-t-il certifié sur BFMTv.

"Je suis un stoïcien"

Dans ses multiples entretiens, Didier Raoult est revenu sur son départ du Conseil scientifique. Il a expliqué sur BFMTv : "Ce n'était pas mon écosystème. Je ne suis pas du tout seul contre tous. Je n'ai pas de problème vis-à-vis des autorités. Je rapporte les données que j'ai. Les maladies infectieuses, il faut les traiter. Je ne rentre pas dans la folie terrifiante." Sur ce même sujet, il a clamé dans Paris Match : "On ne peut pas mener une guerre avec des gens consensuels. Le consensus, c'est Pétain. Insupportable."

Avant, d'être reconnu pour ses travaux sur la chloroquine. L'infectiologue avait émis des avis polémiques notamment sur le réchauffement climatique. Dans l'Obs, il a justifié : "Je suis un stoïcien. La seule chose qui compte, c'est l'estime de moi-même. Avec mon expérience et celle de ma famille, même si la majorité des gens disent que quelque chose est vrai, je me donne le droit de douter et de tout remettre en cause. Le réchauffement climatique, à titre personnel, je ne le vois pas. Mon métier, c'est d'être lucide."