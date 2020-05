Didier Raoult (VIDEO) : une nouvelle réponse cash aux dernières études sur ses traitements

Dans une nouvelle vidéo publiée sur YouTube, le Pr Raoult a réfuté avec véhémence l'étude sur l'hydroxychloroquine parue dans The Lancet.

[Mis à jour le 25 mai 2020 à 15h05] Une nouvelle étude, publiée le 22 mai 2020 dans The Lancet, a démontré l'inefficacité de la chloroquine (CQ) et de l'hydroxychloroquine (HCQ) dans le traitement du Covid-19. L'équipe de recherche a conclu que ces traitements étaient associés "à une diminution de la survie à l'hôpital et à une fréquence accrue des arythmies ventriculaires". Pourtant, le Pr Didier Raoult, directeur de l'IHU de Marseille, persiste et signe : l'HCQ "sauve des vies".

Dans une vidéo publiée sur YouTube, ce lundi 25 mai 2020, l'infectiologue a fulminé : "comment voulez-vous qu'une étude foireuse faite avec les big data change ce que nous avons vu? Nous avons fait 10 000 électrocardiogrammes ici chez les malades, qui ont tous été vus par une équipe de cardiologues. Je ne vais pas changer d'avis quels que soient l'étude et le journal." Selon lui, dans ce type d'articles scientifiques "la réalité est tordue d'une telle manière que ce qui est rapporté n'a plus rien à voir avec la réalité observable. Rien ne pourra effacer ce que j'ai vu de mes yeux." Le Pr Raoult demeure "serein" sur ce qu'il fait. "Les querelles scientifiques, politiques, publicitaires, tout ça a un temps, le temps fait le tri, on n'est pas très inquiets", a-t-il ajouté.

Depuis le début de l'épidémie de Covid-19, Didier Raoutl fait fi des défiances à l'égard son protocole à base d'hydroxychloroquine. "La moitié des pays du monde utilise l'hydroxychloroquine. En France, c'est pareil. J'ai les chiffres de consommation d'hydroxychloroquine et de l'azithromycine qui ont explosé à Paris. Ce qu'on raconte sur les plateaux télé, je m'en fous. Les gens votent avec leurs pieds, les médecins le prescrivent, les gens le prennent", avait-il assené dans l'Obs fin avril.