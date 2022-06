Chrysoula Zacharopoulou : la secrétaire d'État visée par deux plaintes pour viol, une enquête ouverte

ZACHAROPOULOU. La secrétaire d'État auprès de la ministre des Affaires étrangères, Chrysoula Zacharopoulou est accusée de viol gynécologique par deux femmes. Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris.

[Mis à jour le 22 juin 2022 à 14h50] Chrysoula Zacharopoulou, la secrétaire d'État chargée du Développement, de la Francophonie et des Partenariat internationaux est dans la tourmente. La ministre est visée par deux plaintes pour viol a appris Marianne ce mercredi 22 juin. Les faits reprochés et évoqués dans la seconde plainte auraient été commis dans "un cadre médical" en 2016 alors que la ministre exerçait en tant que gynécologue. Les deux plaignantes, qui seraient d'anciennes patientes de la ministre, dénoncent des agressions sexuelles gynécologiques, c'est-à-dire des pénétrations non consenties réalisées pendant un examen médical, selon les informations de Franceinfo. A l'époque présumée des faits, Chrysoula Zacharopoulou exerçait la médecine à Paris, dans les hôpitaux Trousseau et Tenon, sous la direction du docteur Emile Daraï. Lequel est également visé par une information judiciaire et accusé de viols et d'autres violences gynécologiques par 25 patientes.

La première plainte à l'encontre de Chrysoula Zacharopoulou a été déposée le 25 mai 2022 et la seconde est survenue quelques semaines plus tard, le 16 juin, selon le parquet de Paris. La justice a donné suite à la première plainte en ouvrant une enquête dès le 27 mai pour "déterminer si les faits sont susceptibles de tomber sous le coup d'une qualification pénale". Les investigations courent toujours sous la responsabilité de la brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP).

Une secrétaire d'État accusée de viol

Chrysoula Zacharopoulou s'ajoute à la liste des membres de l'exécutif accusés de viol. Ils sont trois au gouvernement Borne a être visés par de telles accusations. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a d'abord été visé par une plainte pour viol lors du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. L'affaire a été classée, relancée et a finalement abouti à un non-lieu en début d'année 2022. Peu avant que la première plainte contre la secrétaire d'État soit déposée, c'est le ministre des Solidarités, Damien Abad, qui a été en Une des journaux après les révélations de Médiapart, le 21 mai, sur des accusations de viol visant le député. Chrysoula Zacharopoulou est donc la troisième ministre du gouvernement mais la seule femme à être mise en cause pour des agressions sexuelles. Elle est aussi la seule faire l'objet d'une enquête. Contacté par Franceinfo, Matignon n'a pas souhaité commenter l'affaire.

Qui est Chrysoula Zacharopoulou ?

Membre de la République en marche (LREM), Chrysoula Zacharopoulou est entrée au gouvernement Borne le 20 mai 2022, cinq jours avant le dépôt de la première plainte pour viol la visant, comme secrétaire d'État chargée du Développement, de la Francophonie et des Partenariat internationaux, sous la houlette de Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères. Une nomination au sein de l'équipe ministérielle qui l'a fait renoncer à son siège d'eurodéputée au Parlement européen, une place qu'elle occupait depuis le 2 juillet 2019.

En tant que médecin et titulaire d'un doctorat sur l'endométriose à l'université romaine La Sapienza, Chrysoula Zacharopoulou a beaucoup œuvré pour la reconnaissance et la lutte contre l'endométriose. En janvier 2011, la secrétaire d'État a d'ailleurs remis à Emmanuel Macron un rapport complet sur le sujet.