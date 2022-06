Yaël Braun-Pivet : affaire Benalla, ministre... qui est la probable future présidente de l'Assemblée ?

YAEL BRAUN-PIVET. La députée des Yvelines et candidate de la majorité est favorite pour être élue présidente de l'Assemblée nationale ce mardi 28 juin 2022. Ex-ministre, liée à l'affaire Benalla, qui est cette cadre de LREM ?

[Mis à jour le 28 juin 2022 à 12h22] Cela pourrait être un grand jour pour Yaël Braun-Pivet. Candidate de la majorité présidentielle à la présidence de l'Assemblée nationale, elle est pressentie pour être nommée au perchoir ce mardi 28 juin 2022. La députée des Yvelines marquerait l'histoire en devenant la première femme à s'installer à la tête de l'organe parlementaire. Entrée en politique en 2017, Yaël Braun-Pivet a fait une ascension fulgurante bien que semée d'embûches et de critiques, les dernières émanant des députés ultra-marins remontés de voir le ministère des Outre-mer abandonné par l'élue seulement un mois après sa nomination au gouvernement. En dépit des mauvais commentaires, l'avocate pénaliste a coiffé au poteau plusieurs briscards de la politique comme son concurrent de la majorité et prétendant à la présidence de l'hémicycle, Roland Lescure. Le ténor défait, l'accession au perchoir n'est plus qu'une formalité mais la députée pourrait devoir attendre trois tours et une élection à la majorité simple pour prendre la place de Richard Ferrand.

Yaël Braun-Pivet : la première femme nommée président de l'Assemblée ?

En lice pour succéder à Richer Ferrand à la présidence de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet devrait, sauf grand retournement de situation, être élue à la tête de l'hémicycle. Elle serait alors la première femme à occuper la quatrième fonction de l'Etat, derrière le président de la République, le Premier ministre et le président du Sénat. "Il était temps" qu'une femme s'impose à la présidence du Palais Bourbon selon Jean-Louis Debré qui a lui-même officié au perchoir de 2002 à 2007 et a indiqué sur BFMTV avoir "longtemps milité pour ça". Yaël Braun-Pivet briserait le plafond de verre en étant élu ce mardi 28 juin à 15h et ouvrirait un peu plus la voie aux femmes en politique, un mois après la nomination d'une autre femme à la tête du gouvernement, Elisabeth Borne.

Yaël Braun-Pivet, députée et bientôt présidente de l'Assemblée nationale ?

En 2017, c'est en tant que députée issue de la société civile que Yaël Braun-Pivet s'est installée à l'Assemblée nationale dans le groupe de la majorité présidentielle après sa victoire sans conteste dans la 5ème circonscription des Yvelines. Un premier mandat concluant pour l'avocate de formation qui a été propulsée à la tête de la commission des Lois. Cinq ans plus tard, elle s'impose de nouveau dans la circonscription francilienne toujours sous l'étiquette LREM face à la coalition de la gauche, la Nupes. Forte d'une première expérience de députée et connaisseuse des arcanes parlementaires, pour se second mandat elle vise la présidence de l'Assemblée nationale. Les élus Barbara Pompili, Joël Giraud et Sophie Errante se sont avoués vaincus au premier tour des élections internes et Yaël Braun-Pivet a devancé Roland Lescure lors du deuxième scrutin. L'accès au perchoir n'est plus qu'une formalité, le groupe majoritaire ayant toujours le dernier mot sur l'identité du président du Palais Bourbon, mais sans majorité absolue dans l'hémicycle, la candidate devra attendre un troisième tour pour être élue grâce aux 245 votes des députés Ensemble! (LREM, MoDem, Agir, Horizons).

36 jours et puis s'en va. Yaël Braun-Pivet n'aura fait qu'un très court passage au ministère des Outre-mer. Nommée le 20 mai 2022 par Emmanuel Macron, celle qui aspire à devenir présidente de l'Assemblée nationale a remis sa démission le 25 juin au président de la République après avoir été désignée candidate d'Ensemble (coalition parlementaire regroupant LREM, MoDem, Agir et Horizons) pour s'installer à la tête du palais Bourbon. De quoi s'attirer les foudres ultramarines.

Le député de Guadeloupe, membres de la Nupes, Elie Califer, s'est agacé du mépris et de la faible considération accordée aux Outre-mer. "Une fois de plus, ce gouvernement fait peu de cas de nos outre-mer. Sans oser parler de mépris, je dirais simplement qu'au-delà de belles paroles entendues il y a peu, de la nouvelle considération gouvernementale affichée après le cri de colère exprimé dans les urnes par nos populations, ce gouvernement conserve bel et bien la même attitude brutale, distante, voire indifférente à l'égard de nos territoires", a attaqué le guadeloupéen dans un communiqué. Force est de constater qu'en un mois Yaël Braun-Pivet est passée d'un discours plein d'entrain pour les Outre-mer, ayant même détaillé sa feuille de route et des déplacements sur place dans une interview pour Linternaute, a une démission sans préavis pour des ambitions nationales

"Cinq ans après, me voilà en charge d'un magnifique ministère, avec une responsabilité énorme sur mes épaules. Et avec un sens de l'engagement qui ne s'est pas démenti et qui ne s'est pas affaibli, bien au contraire", avait-elle lancé lors de son investiture, avant de parler de son ex-ministère comme "le plus beau portefeuille qui soit."

Législatives, assemblée, commission... Quel est le parcours politique de Yaël Braun-Pivet ?

Yaël Braun-Pivet a fait ses premier pas en politique en 2016 lorsqu'elle a rejoint la République en marche. Il n'a pas fallu attendre longtemps pour que l'avocate plonge la tête la première dans la vie politique en se présentant aux élections législatives de la 5ème circonscription des Yvelines en 2017. Portée par la nouvelle vague LREM, la quadragénaire s'est imposée et a battu le député Jacques Myard fort de ses 24 années passées dans l'hémicycle. Sans expérience politique mais maitrisant les textes et les subtilités des lois, Yaël Braun-Pivet est arrivée dès son premier mandat de députée à décrocher des fonctions importantes au sein de l'Assemblée nationale comme la présidence d'une des huit commissions permanentes, celle des Lois. Mais la députée s'est révélée être une personnalité ambitieuse et a prétendu à la présidence de l'Assemblée dès 2018 lorsqu'il était question de remplacer François de Rugy alors nommé ministre de la Transition écologique dans le gouvernement Philippe 2. Mais à l'époque, Yaël Braun-Pivet devait encore faire ses armes et s'est effacée au lendemain de l'annonce de sa candidature au profit de Richard Ferrand. Cette année, la députée a porté son projet jusqu'au bout et a remporté les élections internes de la majorité présidentielle pour la présidence de l'Assemblée.

Députée de la 5e circonscription des Yvelines et présidente de la commission des Lois, Yaël Braun-Pivet s'est vu confier en 2018 la présidence de la commission d'enquête de l'affaire Benalla, après les événements de la Contrescarpe. Alexandre Benalla, ex-chargé de mission de l'Élysée, avait été renvoyé en juillet 2018. Il avait été été identifié sur des vidéos en train d'interpeller violemment des manifestants à Paris, à l'occasion des manifestations du 1er mai. À l'époque, l'ancienne militante socialiste est une novice en politique et sa nomination interroge. Il n'a pas été simple de mener des débats qui ont été rudes à l'intérieur de la commission et des tensions sont apparues avec le co-rapporteur de la mission Guillaume Larrivé (LR). Yaël Braun-Pivet a finalement clos la commission le 1er août 2018.

Le 1er janvier 2019, Yaël Braun-Pivet a rejeté la mise en place d'une nouvelle commission dans cette affaire Benalla : "Les dernières révélations relatives aux agissements de M. Benalla ne relevant pas du périmètre précis fixé en juillet", avait-t-elle expliqué dans un communiqué. Cette réponse est intervenue après la demande des députés socialistes, le 31 décembre 2018.

Yaël Braun-Pivet est mariée à son amour de jeunesse, Vianney. Ce dernier est cadre chez L'Oréal. Durant la première partie de sa vie, elle l'a suivi lors de ses déplacements à l'étranger. Désormais, c'est son conjoint qui s'adapte à la vie de la députée, comme elle le précisait à Marie-Claire en septembre 2018 : "Quand j'ai rencontré Vianney, on était au lycée, en première. On s'est toujours accompagnés, soutenus. Quand, pour sa carrière, il a été envoyé à Taïwan, puis au Japon et au Portugal, je l'ai suivi avec les enfants. À notre retour, lui aussi a respecté mes choix. Il est venu à ma première réunion publique quand je me suis lancée en politique."