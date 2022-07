Mark MacGann : qui est le lanceur d'alerte à l'origine des Uber Files ?

MACGANN. Mark MacGann est l'homme qui a envoyé des dizaines de milliers de documents internes à Uber au journal The Guardian, à l'origine des révélations sur l'entreprise américaine. Qui est-il ?

Il est celui par qui tout est parti, celui qui a envoyé 124 000 documents au quotidien britannique The Guardian, et transmis au Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ). Si l'anonymat d'une telle source est indéniable dans une telle affaire, elle a elle-même décidé de ne pas rester dans l'ombre. Car elle est l'une des personnalités centrales des "Uber files" : Mark MacGann. Cet homme n'est autre que l'ancien chef lobbyiste d'Uber, dont le nom est mentionné dans de très nombreux documents. A 52 ans, il a donc décidé de passer de l'autre côté et de devenir lanceur d'alerte, estimant être "en partie responsable" des conditions de vie des chauffeurs Uber, comme il l'a confié dans un entretien au Guardian, retranscrit par Radio France et Le Monde. "C'est ce qui me motive à faire ce que je fais en tant que lanceur d'alerte", affirme l'Irlandais. Mais qui est-il ?

Qui est Mark MacGann, à l'origine des "Uber files" ?

Mark MacGann est un homme âgé de 52 ans, de nationalité irlandaise, ayant travaillé pour Uber durant deux ans, entre 2014 et 2016. Il occupait le poste de chef lobbyiste en charge de l'Europe, de l'Afrique et du Moyen-Orient. "J'ai été embauché par Uber pour diriger une équipe chargée d'élaborer et de mettre en œuvre notre stratégie de lobbying auprès des gouvernements afin que nous puissions entrer sur le marché et nous développer, malgré des règlementations qui, dans la plupart des cas, empêchaient la mise en place d'Uber", explique-t-il dans son interview.

Cet homme de l'ombre, rouage essentiel du déploiement d'Uber dans de nombreux pays, a côtoyé les personnalités les plus hauts placées. "Je pense que je n'ai jamais eu, au cours de ma carrière, aussi facilement accès à des hauts fonctionnaires du gouvernement, à des chefs de gouvernement, à des chefs d'État. C'était enivrant", raconte-t-il.

Le revers de la médaille ? Il était l'un des membres bien identifiés de chez Uber lors de la crise avec les taxis, notamment en France. "J'ai commencé à recevoir des insultes sur Twitter. Puis on me criait dessus dans les aéroports, les gares… Les chauffeurs de taxi ont commencé à me suivre. Ils filmaient l'endroit où je vivais, tapaient à la porte, publiaient des photos de moi avec mes amis, et les enfants de mes amis", affirme Mark MacGann. Placé en permanence sous la protection de gardes du corps, il finit par démissionner.