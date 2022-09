Giorgia Meloni : une Première ministre d'extrême-droite en Italie ?

MELONI. En Italie, Giorgia Meloni, candidate d'extrême-droite et cheffe du parti politique Fratelli d'Italia (Frères d'Italie) est en tête des intentions de vote pour les élections législatives anticipées qui se tiennent, ce dimanche 25 septembre.

[Mise à jour le 25 septembre 2022 à 14h00] L'Italie va-t-elle laisser place à l'extrême droite à l'issue des élections législatives qui se tiennent, ce dimanche 25 septembre 2022 ? Pour l'heure, Giorgia Meloni, candidate ultra-conservatrice, cheffe du parti des Frères d'Italie, est en première place des sondages. Si sa formation arrive en tête des élections législatives anticipées, Giorgia Meloni deviendra alors Première ministre d'Italie. Son parti, considéré comme post-fasciste, prend part à une coalition des droites, avec la Ligue, la formation anti-européenne dirigée par Matteo Salvini, et Forza Italia, le mouvement conservateur créé par l'ancien Premier ministre, Silvio Berlusconi.

Ces trois dirigeants ont tenu leur unique meeting commun, jeudi 22 septembre, afin de présenter leur programme, lors d'un rassemblement sur la Piazza del Popolo, à Rome. La cheffe du parti des Frères d'Italie a assuré vouloir rendre à l'Italie "sa liberté et sa fierté" et estime que son parti et ceux de la coalition sont "prêts" à gouverner. Giorgia Meloni, dont la devise pourrait être "famille, religion et patrie", a dépeint, selon des propos rapportés par FranceInfo, une gauche "extrémiste, enragée, violente, qui est terrorisée à l'idée de perdre son système de pouvoir." Ils ont aussi scandé vouloir lutter contre "l'islamisation" du pays.

Qui est Giorgia Meloni, la favorite dans les sondages ? Biographie

Giorgia Meloni née à Rome en 1977, a commencé la politique dès 15 ans. Elle a intégré le MSI (Mouvement Social Italien), parti politique néofasciste dans les années 1990. En 1995, la jeune femme a pris la tête de l'action étudiante de l'Alliance Nationale, nouveau nom du parti qui s'était alors complètement transformé. A 29 ans, elle s'est fait élire députée, et à 31 ans, Giorgia Meloni a rejoint le gouvernement de Silvio Berlusconi en tant que ministre de la Jeunesse.

En 2014, la journaliste de formation a pris la tête de son jeune parti politique d'extrême droite, les Frères d'Italie (Fratelli d'Italia). L'appellation du parti politique n'est pas choisie au hasard, il s'agit du nom de l'hymne national italien. Giorgia Meloni est également à la tête du parti Conservateurs et réformistes européens au Parlement européen. Lors d'un meeting de la droite italienne en 2020, elle déclarait ceci : "Je suis Giorgia, je suis une femme, je suis une mère, je suis italienne, je suis une chrétienne et vous ne me le retirerez pas !" La candidate des Frères d'Italie a toujours été attachée aux valeurs chrétiennes. Elle a dénoncé à plusieurs reprises les "lobbies" LGBT et s'est opposée à l'adoption et aux unions pour les couples de même sexe. Défendant des valeurs "traditionnelles", le parti en tête des intentions de vote reste opposé au droit à l'avortement.

Interrogée par le Washington Post en septembre 2022, elle définissait son parti politique de "conservateur", préférant ce terme à celui d'extrême droite, qu'elle sait péjorativement connoté. Il faut dire que depuis des années, son parti politique s'efforce à se détacher de son image de droite radicale et nationaliste, au profit d'un profil plus modéré. Elle déclarait toutefois au média américain que parmi les thèmes qui préoccupent les Frères d'Italie, il y a "la protection des frontières contre l'immigration incontrôlée", "la défense de l'identité nationale italienne". Dans cette même interview, elle ajoutait avoir un "ennemi principal" : la gauche. Le programme des Frères d'Italie présente une politique très sévère sur l'immigration. Le parti est hostile au droit du sol et souhaite lutter contre les ONG qui favorisent 'l'immigration illégale" en bloquant les "débarquements" des navires de migrants, et multiplier les centres de contrôles.

Les efforts effectués par Giorgia Meloni pour dédiaboliser sa formation politique se sont heurtés à des révélations très embarrassantes ces dernières semaines. Le quotidien La Repubblica a révélé début septembre que Calogero Pisano, secrétaire provincial du parti politique de la candidate, avait en 2014, fait l'éloge d'Adolf Hitler sur les réseaux sociaux en le qualifiant comme de "grand homme d'État". Suite aux révélations du quotidien, les Frères d'Italie ont suspendu avec effet immédiat le membre du parti. Récemment, une vieille vidéo de la candidate à refait surface sur les réseaux sociaux. Interrogée par France 3 en 1996, elle y déclarait ceci : "Je crois que Mussolini, c'était un bon politicien. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour l'Italie", déclare-t-elle en français. Des qualités que, selon elle, l'on "ne trouve pas" chez les hommes politiques depuis sa mort.

Depuis, son parti essaye de se détacher de son héritage fasciste. Dans une vidéo publiée en anglais, français, et espagnol sur la chaine YouTube du parti, la candidate y a indiqué qu'"il y a plusieurs décennies que la droite italienne a relégué le fascisme à l'Histoire, en condamnant sans ambiguïté la privation de démocratie et les infâmes lois anti-juives".

Une opposante à l'Union Européenne

Le parti a longtemps été associé à l'euroscepticisme, désormais le discours est tourné vers une refonte des priorités de l'Union Européenne. Elle a expliqué au Washington Post qu'elle s'oppose à la politique de l'Union Européenne. "Ce qui se passe ces dernières années, avec la pandémie et la guerre, montre combien de priorités européennes ont été mal placées." Il n'est plus question pour son parti de changer de monnaie nationale, ni que de quitter l'Union Européenne. Elle a d'ailleurs directement condamné l'invasion russe en Ukraine, se distinguant de certains partis d'extrême droite en Europe.

Son discours n'en reste pas moins critique envers Bruxelles. Lors d'une démonstration politique à la Piazza Duomo de Milan, cathédrale italienne, la candidate aux législatives de ce dimanche 25 septembre a déclaré : "Si je gagne, pour l'Europe, les plaisanteries sont finies ". Son opposant politique de centre gauche, Enrico Letta, s'est inquiété de cette phrase et a estimé que "si le centre-droit devait gouverner, je crains que ce soit fini pour l'Italie. " En juin 2022 devant ses militants espagnols, elle scandait : "Oui à la souveraineté du peuple, non à la bureaucratie de Bruxelles !"

Wolfgang Munchau, journaliste spécialiste de l'économie européenne, s'est, lui aussi, dit très préoccupé d'une victoire de la candidate conservatrice, écrivant sur son site Internet : "Les marchés financiers ont raison de s'inquiéter de Giorgia Meloni en tant que prochaine Première ministre italienne, mais pour les mauvaises raisons." Pour le journaliste, le danger résiderait dans l'attitude de Bruxelles à l'égard de la candidate d'extrême droite. Il a peur que "l'Union Européenne tente de la bousculer ou de l'isoler, et qu'elle résiste, avec l'électorat italien de son côté."

La candidate n'a pas non plus été tendre avec la France. Sur une vidéo YouTube datant de 2014, elle a violemment accusé la France d'avoir bombardé la Lybie car cela "gênait" la France "que l'Italie ait un rapport privilégié dans le secteur énergétique avec Kadhafi, en nous exposant au chaos migratoire dans lequel nous nous trouvons." Giorgia Meloni reste plus discrète quant à ses préférences politiques en France. Elle n'a pas apporté son soutien, ni à Marine Le Pen, ni à Eric Zemmour lors des élections présidentielles de 2022.

Cependant, son allié de la coalition de droite dans ces élections générales de 2022, Matteo Salvini (La Ligue), a quant lui déjà revendiqué à maintes reprises son attachement au Rassemblement National. Autre divergence, Giorgia Meloni soutient l'OTAN et les sanctions de l'Union Européenne contre l'Ukraine. Matteo Salvini s'accorde sur la version du Rassemblement National et estime que ce sont les Italiens qui souffrent de ces sanctions, payant le gaz au prix fort.

Les Italiens sont appelés aux urnes ce dimanche 25 septembre, pour déterminer quelle formation politique sera amenée à former le prochain gouvernement du pays. Ces élections législatives doivent dégager une majorité parlementaire et tout laisse à penser - à commencer par les derniers sondages sur le scrutin - que les électeurs placeront en tête le parti porté par Giorgia Meloni.

Les élections générales de ce dimanche 25 septembre ont pour but d'élire 200 sénateurs et les 400 députés qui composeront le Parlement de la République italienne. "Deux" grands blocs d'adversaires s'affrontent dans ce scrutin : à droite, la coalition composée de trois partis : le parti d'extrême-droite Frères d'Italie (Fratelli d'Italia) dirigé par Giorgia Meloni rejoint par deux partis d'extrême droite : celui de Matteo Salvini (La Ligue) et de Silvio Berlusconi (Forza Italia) ; à gauche, la coalition "M5S" a implosé 60 jours avant le scrutin, tandis que le parti démocrate mené par d'Enrico Letta, isolé, semble trop affaibli pour s'imposer dans cette élection.