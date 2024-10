Tiphaine Auzière : qui est la belle-fille d'Emmanuel Macron ?

La fille de Brigitte Macron, Tiphaine Auzière est une avocate, très à l'aise dans les médias. Si bien qu'elle a décidé de rejoindre C8 pour l'émission phare de Cyril Hanouna.

Tiphaine Auzière a décidé d'accepter la proposition de Cyril Hanouna : elle sera donc, pour au moins la fin de l'année 2024, chroniqueuse "justice" dans l'émission "Touche pas à mon poste", sur C8. La jeune quarantenaire sait qu'elle expose aux critiques en rejoignant une émission faisant souvent polémique et considérée par de nombreux observateurs comme un programme parlant avec trop de légèreté de politique, avec en plateau beaucoup de personnalités d'extrême-droite.

Mais la belle-fille d'Emmanuel Macron vient pour parler de sujets sérieux, et sa carrière d'avocate lui permettra d'évoquer avec sérieux et légitimité les sujets qu'elle présentera en plateau.

Née en 1984, Tiphaine Auzière est la cadette des trois enfants de Brigitte Macron et de son premier mari, André-Louis Auzière. Sa jeunesse est marquée par la notoriété grandissante de sa mère et par l'ascension politique d'Emmanuel Macron, devenu président de la République en 2017. Malgré l'attention médiatique qui entoure sa famille, Tiphaine Auzière a choisi de se tracer un chemin bien à elle, loin des feux de la rampe.

Un parcours académique et professionnel solide

Avant de s'engager sur le terrain politique, Tiphaine Auzière s'est distinguée par un parcours universitaire rigoureux. Titulaire d'un Master 2 en droit, elle s'oriente vers une carrière d'avocate. Inscrite au barreau de Paris, elle se spécialise dans le droit des affaires, tout en s'intéressant particulièrement à la défense des libertés individuelles et à la justice sociale.

Elle fonde en 2018 un cabinet spécialisé dans le droit des affaires à Boulogne-sur-Mer, dans les Hauts-de-France, et poursuit parallèlement une carrière de conférencière. Elle intervient notamment sur des sujets tels que l'égalité des chances, la protection des droits des plus vulnérables, et la transparence dans les institutions.

Si Tiphaine Auzière a longtemps évolué dans l'ombre, son engagement s'est affirmé lors de la campagne présidentielle de son beau-père, Emmanuel Macron, en 2017. Elle rejoint alors le mouvement En Marche ! avec conviction, participant activement à la campagne et défendant les idées de modernisation du système politique et de relance économique prônées par le candidat. Elle devient porte-parole du mouvement dans sa région et contribue à structurer la base locale d'En Marche ! dans le Pas-de-Calais.

Elle se montre particulièrement préoccupée par les questions sociales, comme l'égalité des chances, l'accès à l'éducation pour tous, ou encore la promotion des droits des femmes. Elle n'hésite pas à utiliser sa notoriété pour sensibiliser à ces causes.

Tiphaine Auzière s'investit surtout à l'échelle locale. Elle se présente sans succès comme candidate aux élections législatives de 2017 dans la 4e circonscription du Pas-de-Calais, une région marquée par la désindustrialisation et les difficultés économiques.

Son engagement politique se double d'une volonté de repenser les mécanismes démocratiques. Consciente de la défiance croissante des citoyens envers les élus, Tiphaine Auzière milite pour une politique de proximité, fondée sur la transparence, l'écoute et l'échange.

Mère de deux enfants

Tiphaine Auzière est également mère de deux enfants,. Elle est mariée à Antoine Choteau, cardiologue, avec qui elle partage une vie discrète loin des projecteurs. Malgré la pression médiatique qui l'entoure en tant que membre de la famille Macron, Tiphaine Auzière tient à préserver sa vie privée et à protéger ses enfants des regards indiscrets. Cependant, elle a su utiliser la notoriété de son nom pour donner de la visibilité à des causes qui lui tiennent à cœur, notamment via les réseaux sociaux, où elle partage ses réflexions sur la politique, le droit et la société.

Bien qu'elle soit souvent perçue à travers le prisme de sa relation avec le président de la République, Tiphaine Auzière a toujours affirmé son indépendance intellectuelle et politique. Si elle partage de nombreuses idées avec Emmanuel Macron, notamment sur la modernisation de l'économie et de l'État, elle n'hésite pas à exprimer ses propres opinions, parfois en décalage avec celles de son beau-père.