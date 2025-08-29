Quatre fois moins chère que chez votre boulanger, cette baguette est vendue dans deux enseignes bien connues

Pour la rentrée, les magasins Lidl et Aldi proposent des baguettes à 29 centimes. Un prix qui fait réagir les boulangers.

Pour la rentrée, les enseignes Lidl et Aldi ont annoncé commercialiser une baguette de pain vendue à 29 centimes seulement, contre 35 centimes auparavant. En boulangerie, une baguette coûte en moyenne 1,09 euro, a indiqué Le Parisien. Cette différence de 80 centimes d'euro suscite l'ire des boulangers. "Ça détruit toute la chaîne de valeur", a réagi, vendredi 29 août, Dominique Anract, Président de la Confédération Nationale de la Boulangerie-Pâtisserie Française, invité de RMC. "On est quand même 35 000 boulangeries en France, 200 000 actifs, 30 000 apprentis", a-t-il rappelé. Avec ce prix, il a dénoncé un "nivellement par le bas" et a insisté sur le fait que les baguettes vendues en supermarché étaient faites par des machines et non par des hommes. Pour Dominique Anract, une baguette aussi peu chère est "un appât pour le client" qui ne permet pas aux supermarchés de se faire d'argent.

Une initiative lancée par Leclerc en 2022

En 2022, les magasins Leclerc avaient aussi annoncé, pendant quatre mois, qu'ils plafonnaient le prix de la baguette à 29 centimes. Sur X, Michel-Edouard Leclerc, président du groupe Leclerc, est revenu sur la polémique que ce prix avait provoquée en 2022, en citant plusieurs réactions de l'époque. Dans un post publié mardi 26 août, il a remercié Aldi et Lidl pour leur initiative. "Rendre la consommation accessible, c'est notre métier, notre mission. Pour convaincre, il faut des marqueurs ! Les consommateurs plébiscitent ceux-là. À nous, professionnels, de nous adapter !", a défendu Michel-Edouard Leclerc.

Le pain est un prix d'appel, qui marque les esprits, même si le consommateur ne l'achète pas. Comment une baguette peut-elle être vendue à 29 centimes ? Il s'agit d'une baguette ordinaire, qui contient des additifs, contrairement à la baguette tradition. Chez un artisan, le poste principal du prix reste la main-d'œuvre, a précisé RTL. Les baguettes vendues en supermarchés sont fabriquées en usine et arrivent surgelées. Elles coûtent moins cher, car tout est automatisé.