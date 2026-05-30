"Un effet quasi nul" lors des révisions : presque tous les élèves commettent ces deux erreurs terribles avant les examens

Les examens de fin d'année approchent. Ceux qui n'ont pas encore commencé les révisions devraient vraiment s'y mettre, avec une méthode optimale.

Les examens approchent. Les épreuves anticipées du bac des premières commencent le 11 juin et les épreuves finales des terminales le 15 juin. Il y aura ensuite le brevet, qui se déroule les 26, 29 et 30 juin. Les révisions battent leur plein, ou en tout cas, elles devraient... Anticiper est une bonne technique pour pouvoir étaler les révisions et mieux retenir. C'est en tout cas ce que conseille Mathieu Hainselin, neuropsychologue et maître de conférences en psychologie, interrogé par Linternaute.com. Ce dernier a collaboré avec l'Observatoire B2V des Mémoires pour établir de bonnes pratiques de révisions.

Même s'il commence à être un peu tard pour s'y mettre, rien n'est perdu. Il faut désormais rendre les sessions de travail efficaces et éviter certaines erreurs récurrentes. Et il y en a au moins deux à éviter. Le spécialiste déconseille notamment le surlignage, qui a "un effet quasi nul" selon lui, mais surtout le bachotage. "Si vous apprenez 4 heures dans une même journée, vous retenez moins de choses et moins longtemps que si vous passez le même temps sur quatre jours donc une heure par jour. On associe à tort le fait de réviser au dernier moment avec la réussite, on ne réussit pas grâce à ça mais malgré ça", nous a-t-il expliqué.

Le neuropsychologue préconise plutôt de travailler en suivant les "cycles de l'attention". Ces derniers impliquent, selon les personnes, des micro-pauses. Cela peut être toutes les 20/25 minutes, "on regarde par la fenêtre, on s'étire, on va se chercher un café, un verre d'eau" et on repart. Au bout d'une heure, une vraie pause est nécessaire durant autour de 10/15 minutes. Cela permet de ne "pas saturer l'attention". Avec ce rythme on peut réviser plusieurs heures, même jusqu'à 6, et de façon efficace. "Si on essaye de réviser 3 à 5 heures en continu, sans vraies pauses, on va apprendre un petit peu, mais le bénéfice sera petit", a assuré Mathieu Hainselin.

Ensuite, il faut organiser ces sessions de travail, particulièrement pour ceux qui réviseraient en dernière minute et qui ont donc beaucoup de matières à explorer. Mathieu Hainselin préconise de les alterner. "Sur trois heures de travail effectif, au lieu de faire trois d'histoire, je vais faire une heure d'histoire, puis une heure de maths, une heure de français", laissant le temps aux informations de bien s'imprimer en évitant les "gros blocs".

Lors de ces différentes phases, la technique "de récupération" peut s'avérer efficace. Il s'agit de "s'entrainer à aller chercher, se tester". Cela peut passer par les annales d'examen. "Plus on va faire l'effort de rechercher mieux c'est, mais ce n'est pas intuitif et pas très agréable car on se rend compte de ce qu'on ne sait pas. Alors que quand on va simplement relire son cours, c'est rassurant mais on apprend de façon plus superficielle".

Ces tests peuvent se faire en situation d'examen pour aussi se préparer au format. "En maths, la première partie prend une heure, une heure et demie, je le fais en conditions réelles. On s'habitue au format. Le stress de la nouveauté du format va diminuer, mais évidemment il reste du stress sur l'enjeu", concède le spécialiste de la mémoire. Les quiz avec des camarades de classe sont aussi une bonne idée car ils peuvent permettre de bien ancrer dans la mémoire les informations, et c'est un format qui peut être plus ludique et plus motivant.

S'il est souvent conseillé de mettre les révisions de côté la veille de l'examen, le stress a souvent tendance à rattraper les élèves. Dans ce cas, il est possible de "se laisser des petites plages de révisions pour se rassurer, et se dire assez tôt vers 16/17 heures qu'on range tout". Il ne faut pas arrêter trop tard pour être en forme pour le jour-J. Nous souhaitons en tout cas bon courage à tous les collégiens et lycéens pour les examens !