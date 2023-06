Auriez-vous eu le brevet des collèges en 1955 ? Testez-vous avec les épreuves d'histoire et de sciences de l'époque

Le brevet des collèges est-il un examen facile à passer aujourd'hui ? Les épreuves étaient-elles plus exigeantes en 1955 ? Vous n'avez qu'à juger par vous-même les exercices de l'époque.

C'est en 1986 que la première session du brevet des collèges - comme on le connait aujourd'hui, à peu de choses près - a eu lieu. Mais avant ça, dès 1866, les collégiens n'étaient pas épargnés par les examens et devaient obtenir le certificat d'études primaires (CEP). Ce vieux diplôme, supprimé en 1989, était l'ancêtre du brevet puisque sont but était de s'assurer que les enfants de 11 à 13 ans maîtrisaient les bases en français et en mathématiques mais aussi en histoire et en sciences.

A en croire les souvenirs des grands-parents et de ceux qui ont grandi durant l'après-guerre, l'école était bien plus difficile à l'époque et les examens plus exigeants. Pourquoi ne pas le vérifier avec les épreuves du CEP de 1955 ? Nous avons retrouvé les épreuves d'histoire-géographie et de sciences de cette année. Nous vous invitons à découvrir aussi notre article sur l'épreuve de calcul du brevet des collèges de 1955 Bien sûr les questions sont adaptées à l'époque, mais sont-elles vraiment plus dures ?

L'épreuve du brevet d'histoire géographie de 1955

Si aujourd'hui l'épreuve du brevet des collèges en histoire est composée de trois parties et doit être réalisée en deux heures, à l'époque l'examen tenait en deux questions auxquelles il fallait répondre en vingt minutes. Les questions étaient les mêmes pour tous les élèves et voici celles de 1955 :

Comment vivaient et travaillaient les paysans à l'époque féodale (cultures, récoltes, maisons…) ?

Quels sont les grands ports de pêche français ? Dire sur quelles mers ils s'ouvrent et quel genre de pêche on y pratique.

L'épreuve du brevet de sciences de 1955

Comme pour l'histoire géographie, l'épreuve de sciences au certificat d'étude primaires était faite en vingt minutes et consistait à répondre à deux questions. Mais pour cette matière, une différence était opérée entre les élèves des villes et ceux des campagnes sur une des deux questions.

Question commune : Quelles sont les différentes fonctions de la peau ? Pourquoi et comment la tenir propre ?

: Quelles sont les différentes fonctions de la peau ? Pourquoi et comment la tenir propre ? Pour les écoles de garçons et de filles en ville : Le courant électrique peut servir à différents usages dans un ménage. Énumérez les emplois que vous connaissez et précisez les précautions qu'il faut prendre en manipulant l'un ou l'autre de ces appareils.

Le courant électrique peut servir à différents usages dans un ménage. Énumérez les emplois que vous connaissez et précisez les précautions qu'il faut prendre en manipulant l'un ou l'autre de ces appareils. Pour les écoles de garçons et de filles en campagne : Quels perfectionnements serait-il possible d'apporter aux installations sanitaires dans nos villages : a) Dans les maisons d'habitation? b) Dans les cours, étables, écuries ?

Verdict ? Plus ou moins difficile que l'épreuve de cette année ? Gardez à l'esprit qu'à l'époque les exigences portaient surtout sur la maîtrise du français, avec la lecture et l'écriture, et aux mathématiques. Dans ces deux matières, les élèves passaient deux épreuves : rédaction, orthographe et lecture pour l'une, calcul et calcul mental pour l'autre.