Le brevet des collèges était-il plus dur en 1955 ? Testez-vous avec l'épreuve de maths !

Le diplôme national du brevet, à notre époque, vous semble facile ? Et celui de 1955 alors ? Découvrez ce qui était demandé aux élèves en calcul.

Alors, le niveau scolaire était-il plus exigeant auparavant, dans les années 1950 ? Les collégiens de 3e passent à notre époque quatre épreuves écrites pour le diplôme national du brevet : français, maths, histoire-géo et sciences. En 1955, la scolarité des enfants reposait sur d'autres cycles, les études duraient bien moins longtemps... Mais on peut assez facilement considérer que le diplôme qui ressemblait le plus au brevet des collèges actuel était le "certificat d'études primaires" (CEP), le fameux "certif", remplacé en 1989, que les élèves de 11 à 12 ans devaient alors passer à l'école.

Le certif permettait d'évaluer les élèves à la fin de l'enseignement primaire élémentaire, pour faire le point sur l'acquisition des connaissances élémentaires : écriture, lecture, mathématiques, histoire-géographie et sciences appliquées.

Passez l'épreuve de maths du CEP de 1955

En 1955, le certificat d'études primaires contenait l'épreuve de calculs ci-dessous :

1. Une fermière vend d'abord le quart, puis le tiers des poulets qu'elle a apportés au marché. Elle a alors vendu 14 poulets :

A. Combien lui en reste-t-il à vendre ?

B. Quelle somme aura-t-elle reçue lorsqu'elle les aura tous vendus, sachant que, dans la première vente, elle les cède à 350 francs pièce, à la deuxième vente à 400 francs l'un et à la troisième vente à 375 F chacun ?

2. Un appareil d'arrosage de jardin est mis en marche à 8h15 min. Le compteur à eau marque alors 342,7 m³. A 9h30 mn, il marque 343,825 m³ :

A. Quel est le débit de cet appareil par minute ? Par heure ?

B. Sachant que le mètre cube d'eau de la ville coûte 9,50 francs, à combien reviendrait l'arrosage si l'appareil fonctionne de 8h15 mn à 1l/h ?

C. Combien de temps faudrait-il pour répandre avec un arrosoir à main de 1,2 dal, la même quantité d'eau, si pour pomper l'eau du puits, la transporter et la répandre. il faut 8 mn par arrosoir ? Calculez la valeur de la main-d'œuvre à raison de 120 F l'heure.

Une épreuve de calcul mental était aussi intégrée, la voici

1. Un facteur fait 12,5 km le matin et 8,25 km le soir. Quelle distance parcourt-il ?

2. Quel est le prix de 19 cahiers à 35 francs ?

3. Un car part à 7h10 et arrive à 9h02. Quelle est la durée du trajet ?

4. J'ai dépensé les 2/5 de ce que j'avais pour acheter des sandales. Il me reste 2 100 francs. Quel est le prix des sandales ?

5. Un champ triangulaire a 75 m2 de surface et 20 m de hauteur. Quelle est la longueur de sa base ?

Réponses

1. Réponses : 10 poulets ; 9 050 F.

2. Réponses : 15 l par minute ; 900 l par heure ; 24 francs ; 27h36 mn ; 3 312 francs