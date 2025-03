Attention, il n'y aura qu'un seul pont possible au mois de mai cette année

Au mois de mai, les jours fériés s'enchainent. Cela ne veut pas dire pour autant que l'Education nationale a prévu des week-ends prolongés pour les enfants. Et donc leurs parents !

Le mois de mai est réputé pour ses nombreux jours fériés, avec le 1er et le 8 mai. La plupart du temps, le jeudi de l'Ascension tombe aussi en mai et parfois même le lundi de Pentecôte. Ce sera notamment le cas en 2026, où ces quatre jours fériés auront lieu pendant le cinquième mois de l'année. Pour 2025, l'Ascension arrive le jeudi 29 mai, alors que pour la Pentecôte, il faudra attendre le 8 juin. Selon les jours de la semaine sur lesquels tombent ces repos, il est parfois possible de faire des ponts.

Pour cette année, c'est simple à retenir : les trois jours fériés ont lieu des jeudis, sachant que l'Ascension est toujours un jeudi. Mais attention. Même si les parents ont posé des jours de congés ou RTT (ils sont même parfois imposés par l'entreprise), les élèves n'ont pas le droit pour autant de faire tous ces ponts. Il peut être tentant de faire sécher les cours à ses enfants, surtout en maternelle et primaire. Mais sachez que c'est interdit, sous peine d'une possible amende.

Les parents qui n'enverront pas leur enfant à l'école risquent de 750 à 30 000 euros d'amende et jusqu'à 2 ans de prison, l'école étant évidemment obligatoire. Toute absence doit être justifiée avec un motif valable et faire le pont n'en est pas un. Les motifs autorisés sont la maladie, une réunion solennelle de famille, comme un enterrement, ou encore un problème important de transport. Tout autre motif peut être examiné par l'Education nationale, comme le précise le site gouvernemental Service-public.fr.

Voilà donc pourquoi les trois ponts qui s'annonçaient en mai 2025 seront réduits à peu de chagrin pour les parents. Quelle que soit la zone, les élèves n'auront, en fait, le droit qu'au pont de l'Ascension. Magnanime, l'Education nationale a suspendu les cours d'office le vendredi 30 mai et le samedi 31 mai 2025. Quatre jours consécutifs sont libérés.

Ceci étant, la zone A (Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers) sera en vacances de printemps jusqu'au 4 mai inclus. Les familles vivant dans cette dernière et qui font le pont du 1er mai pourront profiter de leurs enfants, ce qui n'est pas le cas pour les zones B et C qui auront déjà repris le chemin de l'école.

Tout le monde sera par contre en salle de classe le vendredi 9 mai. Pour les enfants, il faudra donc plutôt prévoir des activités à la journée sur les jours fériés de début mai. La bonne nouvelle est que le 1er et le 8 mai de l'année prochaine tomberont des vendredis.