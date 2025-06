Faut-il offrir des cadeaux de fin d'année aux enseignants ? Il n'y en a qu'un qui leur plait vraiment

A l'approche des vacances scolaires, une question revient comme chaque année : doit-on offrir des cadeaux aux professeurs pour les remercier ?

C'est bientôt la fin de l'année scolaire et l'heure des adieux avec les enseignants approche. Chaque année, les parents se posent la même question : faut-il offrir un cadeau à la maîtresse, au maître, à l'un ou l'autre des profs de son enfant ? Sans être obligatoire, ce petit geste est solidement ancré dans certaines régions. "C'est une tradition sympathique qui perdure, même s'il n'y a aucune obligation", rappelle Philippe Ratinet, président du Syndicat national des écoles, qui y voit dans La Dépêche du Midi un "lien de proximité" entre parents et professeurs, surtout dans le primaire où "les échanges sont très fréquents".

Dans d'autres pays, les enseignants sont aussi célébrés, comme aux Etats-Unis avec la Teacher Appreciation Week, ou encore en Corée et en Inde, à l'occasion du Teacher's Day. Et entre chocolats, bouquets, mugs et bougies, les idées ne manquent pas. Certains parents vont jusqu'à organiser une cagnotte collective pour offrir un cadeau plus conséquent. Mais inutile de vous inquiéter si vous n'avez pas créé de lien avec le ou les profs de vos enfants ou si bous manquez d'inspiration. Au fond, les enseignants n'attendent pas de cadeau : ce n'est ni une obligation, ni une norme.

© nomadsoul1

Reste que la pratique est très populaire, elle a même généré un véritable marché. Wonderbox a lancé des coffrets cadeaux "Merci maîtresse", la Compagnie du chocolat à Toulouse vend des coffrets et créations spéciales pour l'occasion… "Plus de 50 % des ventes" pendant les kermesses viennent de cette demande, alors même que "l'activité entre dans sa saison basse avec l'été", affirme son créateur Vincent Puyuelo au Figaro, qui a lancé cette gamme il y a une dizaine d'années "à la demande des clients".

Mais attention, tous les cadeaux ne font pas le même effet. Le réflexe le plus courant reste le cadeau personnalisé… parfois trop. "Le nombre de mugs personnalisés qu'on accumule devient comique, on ne sait plus quoi en faire", s'amuse Marc Gourmelon, directeur d'école à Carrières-sous-Poissy, auprès du Figaro Etudiant. "Au moins, on a une belle collection de tasses dans la salle des enseignants. Si on en casse une, on en aura toujours une autre pour la remplacer !" Même si ce cadeau "fait toujours plaisir", assure Laetitia Perez, enseignante en Bretagne, cette dernière est également "ravie lorsque le présent est plus original".

La vraie surprise, celle qui touche, reste souvent bien plus simple : un mot manuscrit, un gâteau, ou un petit cadeau fait main, qui montre qu'on connaît un peu la personne devant le tableau. "On aime autant avoir un mot d'un parent pour nous remercier de notre travail qu'un cadeau", indique Marc Gourmelon. Ces mots permettent aussi de revenir sur les difficultés rencontrées par un élève et la pédagogie mise en place pour trouver une solution. "Je les garde tous dans une boîte", confie Barberine, institutrice depuis dix ans à Paris. Si vous avez envie de marquer le coup, un mot sincère est le meilleur cadeau.