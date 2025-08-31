Rentrée scolaire : un département reporte la reprise à cause d'un cas de force majeure

Le département des Bouches-du-Rhône sera placé en vigilance orange orages/pluie-inondation ce soir à minuit. La préfecture du département a préféré décaler la rentrée scolaire du lundi 1er au mardi 2 septembre.

Ce soir à minuit, le département des Bouches-du-Rhône va être placé en vigilance orange orages et pluie-inondations, a informé Météo-France sur son site internet. Par précaution et pour anticiper la violence du phénomène météorologique, la préfecture des Bouches-du-Rhône a décidé de décaler la rentrée scolaire du lundi 1er au mardi 2 septembre. La décision est rarissime, comme le rapporte BFMTV. La décision de la préfecture du département est en concordance avec les autorités académiques.

Autre mesure de la préfecture : la suspension des transports scolaires dans l'ensemble du département "afin de garantir la sécurité des élèves et des parents". Tous les établissements scolaires des Bouches-du-Rhône, écoles, collèges et lycées, seront donc fermés lundi et rouvriront le matin du mardi 2 septembre.

De fortes pluies prévues dans le département

Dimanche 31 août, Météo-France a placé 8 départements en vigilance orange aux risques d'orages et pluie-inondation. Les départements de la Lozère, du Gard, de l'Ardèche, de l'Allier, du Puy de Dôme, de la Nièvre, de la Saône-et-Loire et de la Côte-d'Or sont concernés. Ce dimanche soir, "un épisode méditerranéen se met en place avec des orages violents caractérisés en particulier par de très fortes intensités pluvieuses", prévoit le dernier bulletin de l'institut météorologique. Un épisode pluvieux qui perdurera dans la nuit et au moins jusqu'à lundi matin.

En conséquence, lundi, d'autres départements seront placés en vigilance orange aux risques d'orages/ pluie et inondations, parmi lesquels les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, la Drôme, la Lozère et l'Ardèche.

Comme le rapporte BFMTV, la préfecture explique que "la dégradation pluvio-orageuse arrivera par l'ouest en deuxième partie de nuit et devrait donner lieu à des cumuls de l'ordre de 40-60 mm par heure. Les cellules orageuses seraient peu mobiles, voire stationnaires, et localement les cumuls pourraient être plus importants pour s'élever au total à 100 voire 150 mm par heure".