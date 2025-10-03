Voici les nouveaux noms que pourraient prendre les vacances de la Toussaint et de Noël

Les vacances de la Toussaint et de Noël pourraient bien changer de nom. Il y a déjà deux propositions.

Les vacances de la Toussaint et de Noël, inscrites dans le calendrier scolaire, se rapportent à des fêtes chrétiennes : la célébration des saints et la naissance de Jésus-Christ. Les autres périodes de repos ont des désignations plus classiques, telles que vacances d'hiver et d'été. La dernière période de congés avant l'été est officiellement appelée "vacances de printemps" dans le calendrier scolaire, même si beaucoup les appellent encore "vacances de Pâques". Elles portaient d'ailleurs cette appellation de 1962 à 1974.

Ces dénominations sont actuellement au cœur d'un débat. Le Conseil supérieur de l'Education, un organe consultatif qui réunit des représentants d'enseignants, de personnel de direction, d'étudiants, de lycéens ou encore de parents d'élèves, a récemment évoqué le calendrier scolaire 2026-2027. Le principal syndicat des professeurs des écoles, la FSU-SNUipp, y a proposé deux changements de noms pour les vacances de la Toussaint et de Noël, qui a été voté à 44 voix pour et 7 voix contre.

"Le respect de la laïcité nous oblige. Ainsi, ces termes imminemment religieux n'ont pas leur place sur le calendrier de l'école républicaine", défend l'amendement, consulté par Europe 1. Il serait alors préféré des dénominations "laïques" et les nouveaux noms donnés à ces vacances seraient alors "vacances d'automne" et "vacances de fin d'année".

"Depuis 1905, la France a acté la séparation de l'Eglise et de l'Etat. Et est-ce que les gens savent ce qu'est la Toussaint ? À Noël, les gens savent qu'ils vont avoir des cadeaux mais ne savent pas pourquoi. Ce ne sont pas les racines de tout le monde", a déclaré sur le plateau des Grandes Gueules le syndicaliste et cheminot Bruno Poncet.

L'UNI, le syndicat étudiant classé très à droite, s'est, pour sa part, opposé à cette proposition et a lancé une pétition. "Oui, la Toussaint, Noël, Pâques sont des fêtes chrétiennes qui font partie intégrante de l'Histoire de France. Vouloir les faire disparaître c'est à nouveau priver de repères notre jeunesse", s'insurge le syndicat. La décision finale reviendra au ministère de l'Education nationale.