Téléphone interdit au lycée : pourquoi il est probable que ça ne marche pas

Après le collège, Emmanuel Macron vient d'annoncer la mise en place de l'interdiction de l'usage du téléphone portable au lycée. Un dispositif qui est loin de séduire les chefs d'établissement.

Le téléphone bientôt interdit au lycée. En effet, Emmanuel Macron a annoncé l'interdiction de l'usage du téléphone portable dans l'enceinte des lycées de France, à compter de septembre 2026. "À la rentrée prochaine, on veut faire : plus de portable au lycée", a déclaré le chef de l'Etat lors d'un déplacement à Mirecourt (Vosges), ce vendredi 28 novembre 2025.

Avec cette mesure, le président de la République entend protéger les élèves des dangers de l'addiction aux écrans. Le lycée est "le lieu où vous apprenez, et c'est le lieu où vous échangez" a rappelé le locataire de Matignon, en lançant un appel aux parents sur la sensibilisation à destination des plus jeunes : "Il faut leur dire qu'ils ont un rôle à jouer", lance-t-il.

En ce sens, une proposition de loi a été déposée il y a trois jours par la députée Laure Miller (EPR) pour "étendre aux lycées l'interdiction de l'utilisation des téléphones portables, dans les mêmes conditions que dans les autres établissements scolaires". Effectivement, le dispositif "Portable en pause" est généralisé depuis la rentrée 2025 au collège. Les collégiens peuvent avoir un téléphone portable mais il doit rester éteint et rangé, et "cela marche plutôt bien", s'est félicité Emmanuel Macron. Vraiment ? Eh bien, pas tout à fait.

Au collège, 67 % des chefs d'établissement "ne le feront pas"

Aujourd'hui, seuls 9 % des collèges ont mis en place en 2025 le dispositif "Portable en pause". Pour Bruno Bobkiewicz, secrétaire général du syndicat majoritaire des chefs d'établissement SNPDEN-UNSA, 67 % d'entre eux "disent qu'ils ne le feront pas" et "25 % ne savent pas parce qu'ils attendent d'en savoir plus auprès de leur département", expliquait-il le 12 septembre dernier, dans son enquête de rentrée. Des chiffres qui mettent à mal la stratégie du gouvernement et la généralisation de l'opération aux lycées, annoncée par Emmanuel Macron.

Certains principaux vont plus loin : la mesure n'a que peu d'intérêt car l'usage du téléphone portable est déjà interdit dans les collèges depuis 2018. "La loi de 2018, selon moi, est suffisante, car elle permet de confisquer des téléphones et de prendre des sanctions", juge Michaël Vidaud, principal dans un collège de Nice et secrétaire national au SNPDEN, dans les colonnes du Monde. Toutefois, il reconnaît volontiers que le problème est légèrement différent dans les lycées, où le téléphone est autorisé dans les couloirs et où les élèves s'en servent en permanence.