"Une amende s'ensuit inévitablement" : cette école choisit de faire payer 100 euros les retards et s'en félicite

Une école professionnelle a décidé d'infliger des amendes aux élèves qui arrivent en retard et qui oublient de faire leurs devoirs. Et ça fait un peu de bruit.

Une amende pour un retard ou pour ne pas avoir fait ses devoirs ? C'est possible ? En Suisse, un établissement scolaire professionnel a décidé de faire payer entre 10 et 90 euros à leurs élèves. Dans l'école d'Aarau, nous apprend 20Minutes.ch, les apprentis peuvent en effet se voir infliger des amendes pour des manquements aux règlements.

De quels comportements parle-t-on ? Les retards répétés, les oublis de matériels ou des devoirs non effectués sont des raisons suffisantes pour entrainer ces d'amendes. En durcissant le ton, cette école professionnelle souhaite mettre les élèves devant leurs responsabilités, c'est une manière de leur faire comprendre que le respect des règles est important. Ce fonctionnement est prôné par Margret Baumann, la rectrice de l'école d'Aarau qui se justifie après de nos confrères : "Lorsqu'une personne enfreint de manière répétée le règlement, une amende s'ensuit inévitablement" dit-elle.

Mais les réactions des principaux intéressés ne sont pas toujours positives. Noé, apprenti suisse à Aarau, s'insurge lui, par exemple, de "devoir payer dix francs parce qu'on a oublié une fois sa calculatrice". "C'est inacceptable", ajoute-t-il dans 20 Minutes. Barzan, 21 ans, regrette aussi d'avoir été sanctionné pour avoir jonglé avec un ballon de foot pendant qu'une professeure parlait en cours de sport.

Pour lui et tous les autres concernés, ne pas payer ses amendes peut être problématique et les exposer à des sanctions encore plus lourdes. Dans le cas d'une omission de paiement, malgré les rappels, l'établissement peut prendre des dispositions sévères à l'encontre des élèves.

Les élèves sont particulièrement agacés par une règle de leur école : l'impossibilité d'obtenir leurs bulletins scolaires si les amendes qu'ils ont reçues ne sont pas réglées. Et ce n'est pas anodin pour les apprentis qui ont le devoir de transmettre ces documents à leurs maîtres d'apprentissage. Malgré cette situation, d'autres élèves, eux, semblent satisfaits et d'accord avec cette règle. C'est le cas de Julie, 18 ans, qui juge que ces amendes "incitent les jeunes à respecter les règles".

Beaucoup d'élèves se sont demandés si recevoir des amendes en cas d'oublis d'affaires, de retard ou de manquements dans les devoirs est bien légal. Eh bien oui, car la loi de ces cantons suisses l'autorise. Les établissements ont le champ libre en matière de règles concernant les comportements et leurs conséquences. La seule condition est que les amendes doivent figurer dans le règlement intérieur de l'école professionnelle. L'argent récolté par les sanctions est utilisé pour financer des activités sportives ou culturelles des élèves, fait savoir l'école.