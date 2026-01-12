Un prof de lettres autorise ses élèves à râler : le résultat sur leur travail est spectaculaire

Un professeur a eu une idée étonnante pour changer les rédactions classiques. Il a demandé à ses élèves de se plaindre de ce qu'ils voulaient sur leurs copies, sans aucune consigne supplémentaire.

Les élèves ne sont souvent pas très friands des longues rédactions qu'ils doivent produire en cours ou pour des examens. Ils trouvent souvent que c'est une tâche pénible et qui, de plus, doit respecter de nombreus règles. Un professeur a décidé d'aller à contre-pied de cette méthode.

Dean Whitehead, âgé de 23 ans et professeur d'anglais aux Etats-Unis, a réinterprété l'exercice comme il l'a montré dans une vidéo TikTok. Les consignes sont très simples : pendant dix minutes, les élèves doivent écrire sans s'arrêter sur un sujet qui les énerve. Ils sont libres de râler sur ce qu'ils veulent. Un thème très large donc et avec une particularité : il n'y aura aucune sanction sur l'orthographe ou la grammaire. Ils n'ont donc pas besoin de se relire. Sur demande, les élèves ont même écopé d'une minute supplémentaire pour trouver leur sujet.

Pour tout de même pousser les élèves à s'impliquer dans l'exercice, l'enseignant a promis cinq points supplémentaires à ceux qui défendront au mieux leur opinion : "Si vous parvenez à me convaincre que vous avez raison sur tout ce que vous avez raconté, je vous accorderai cinq points bonus pour votre prochaine dissertation".

Les élèves se sont montrés enthousiastes. "On me dit souvent que vos sujets sont ennuyeux et que vous en avez marre de les écrire et que c'est pour ça que vous n'avez pas de bons résultats", a déclaré le professeur pour expliquer le choix de l'exercice. L'objectif est que les élèves posent sur le papier un flux d'idées sans pression pour laisser place à leur créativité et développer leur plaisir d'écrire. C'est le principe du "free writing", écrire de manière continue sans se soucier des conventions d'écriture strictes.

L'enseignant a été très agréablement surpris par ses élèves qui ont tout de même pris le temps de faire des phrases complètes et avec moins de fautes qu'il n'aurait pensé. Les élèves n'ont jamais travaillé avec autant d'enthousiasme et d'envie. Le professeur a également souhaité partager les meilleures rédactions et c'est assez amusant. Certains se sont plaints de leurs cadeaux de Noël, des confiscations de téléphones par les professeurs ou encore de camarades, notamment les garçons jugés "stupides". Un élève s'est directement adressé à son professeur estimant qu'il "n'était pas le meilleur enseignant du monde".

Un autre a particulièrement réussi l'exercice : sa copie a été jugée comme la plus convaincante par le professeur. Il a écrit sur le personnage animé "Caillou" qu'il déteste. ll s'agit d'un petit garçon de 4 ans qui s'amuse avec ses amis imaginaires et apprend plein de choses. L'enfant déplore surtout qu'il soit "agaçant et chauve" et qu'il ne soit jamais puni.