Le corps d'une femme repêché dans la Seine en Essonne, un premier indice pour les enquêteurs avant l'autopsie

Le corps sans vie d'une femme a été repêché dans la Seine près du pont de la Première-Armée-Française reliant Juvisy-sur-Orge et Draveil (Essonne), ce mercredi matin. À ce stade, l'identité de la victime reste inconnue.

Macabre découverte dans la Seine. Ce lundi 23 mars 2026, vers 8h45, un homme de vingt-deux ans et sa collègue ont été attirés par une masse étrange flottant à la surface de l'eau, alors que les deux individus traversaient le pont de la Première-Armée-Française qui relie Juvisy-sur-Orge et Draveil, dans l'Essonne, selon les informations du quotidien Le Parisien.

Interpellés, les deux géomètres de profession on décidé de se rendre au bord de l'eau et de vérifier par eux-mêmes la nature de cet "objet" flottant. Il s'agissait en réalité du corps d'une femme. "On avait un doute. On ne savait pas si c'était un mannequin ou un corps", dit l'homme. Ils ont alors composé le 17 pour alerter la police de leur découverte peu commune et inquiétante.

Le "corps n'était pas dans l'eau depuis longtemps"

Peu après, "ils l'ont sorti de l'eau. C'est là qu'on a compris qu'il s'agissait bien d'une personne", abonde le jeune homme. Selon une source policière auprès du Parisien, le "corps n'était pas dans l'eau depuis longtemps". Ce qui constitue un premier indice pour les enquêteurs et une bribe d'information supplémentaire sur laquelle travailler en attendant d'en savoir plus. S'agit-il d'un suicide ? D'un accident ? D'un meurtre ? Pour l'instant et à ce stade de l'enquête, il est impossible d'en avoir la moindre idée.

De plus, l'identité de la victime "reste inconnue" et une autopsie est prévue pour jeudi afin d'en savoir davantage sur les causes de son décès. "Mon gamin était choqué", confie le père d'un collégien qui attendait son bus pour aller à l'école, et qui a "pu voir les secours faire un massage cardiaque à la victime" auprès du média.