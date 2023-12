A Rennes, la folie de l'adolescente qui voulait attaquer sa prof en question

La collégienne de l'établissement des Hautes Ourmes, qui avait déclaré vouloir attaquer sa professeure d'Anglais, a été hospitalisée.

Après le choc au collège, les interrogations. Comment une élève d'un établissement de Rennes a-t-elle pu sortir une arme de son sac avec l'intention de tuer une enseignante ? Dans la nuit, de mercredi à jeudi, cette jeune adolescente de 12 ans a été prise en charge dans un hôpital, compte tenu de son état de santé mentale. Car c'est l'élément qui ressort en priorité pour le parquet et pour les enquêteurs : la jeune collégienne manifeste des signes de troubles psychiques importants. L'examen psychiatrique réalisé hier a conclu que " la mineure était 'dangereuse pour elle-même' et que son état nécessitait des soins en milieu spécialisé ", a fait savoir le procureur de la République de Rennes dans un communiqué ce mercredi matin, sans donner davantage de précisions.

Le procureur avait tenu un point presse mercredi pour faire le point sur cette affaire et donner les premiers éléments sur cette adolescente, scolarisée en 5e, qui a menacé sa professeure d'anglais avec un couteau en plein cours. Les faits se sont déroulés entre 9h30 et 9h50 au collège des Hautes-Ourmes. Selon les révélations faites par le procureur de la République, la professeure d'anglais a déclaré que son élève lui aurait confié être "folle" et "avoir envie de tuer quelqu'un aujourd'hui, de tuer les élèves".

Dans son viseur plus particulièrement, ceux qui ne "l'aiment pas et la personne qui [était] en face [d'elle]", aurait-elle dit. Toujours selon sa professeure, la jeune fille aurait ajouté : "Ça s'est passé à Arras, je vais faire pareil." L'élève aurait ensuite proposé à sa professeure de voir l'arme qu'elle avait apportée. C'est ensuite qu'elle aurait sorti un couteau de 17 centimètres de son cartable. "À ce moment-là, d'autres élèves se sont rendu compte de la situation", a précisé le procureur de la République.

La professeure d'anglais aurait alors eu le réflexe de faire évacuer la salle de classe où elle serait restée un temps seule avec l'élève qui la menaçait, avant de finalement s'enfuir à son tour. "À ce moment-là, dans le couloir, une professeure qui faisait cours porte ouverte [a compris] qu'il y [avait] une situation anormale et [s'est rendue] dans le couloir et [a agrippé] sa collègue, l'a fait rentrer dans sa classe et [a fermé] à clé sa classe", a encore détaillé Philippe Astruc. L'adolescente de 12 ans a ensuite été arrêtée et désarmée par un médiateur du collège et un conseiller principal d'éducation. Une enquête pour "tentative d'homicide volontaire sur personne chargée d'une mission de service public" a été ouverte et suit désormais son cours.

La famille de la jeune fille, d'origine mongole, n'est pas connue des services de police, elle est en situation régulière. L'adolescente s'était déjà fait connaître pour des troubles du comportement et de la communication par le passé. Toujours selon le procureur, "entre janvier et juin de l'année dernière, elle s'était présentée à son collège des Chalais avec un couteau dans son cartable". L'adolescente avait également "fait l'objet d'un passage en conseil de discipline au mois de juin à la suite de menaces verbales et injures à un professeur. Le conseil de discipline avait décidé de son exclusion".