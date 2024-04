"Un motif complètement futile, c'est fou" : la mort de Shemseddine choque à Viry-Châtillon

Le motif du décès de Shemseddine, adolescent de 15 ans battu à mort le 4 avril dernier dans l'Essonne pose toujours question, quatre jours après le drame. Le maire de Viry-Châtillon reste profondément choqué.

Incompréhension à Viry-Châtillon. Hier dimanche, cinq personnes ont été déférées au tribunal d'Evry, dont quatre placées en détention provisoire après le passage à tabac et le décès de Shemseddine dans l'Essonne, un adolescent de 15 ans battu à mort devant son collège. D'après les premiers éléments de l'enquête, communiqués par le parquet, un différent lié à une histoire de "réputation" de la sœur de deux des accusés et de sujets relatifs à la sexualité seraient à l'origine des faits.

Une jeune fille de 15 ans mise en examen pour "abstention volontaire d'empêcher un crime"

Des échanges téléphoniques auraient eu lieu entre la jeune fille de 15 ans et des garçons de son âge autour de la sexualité, selon le procureur qui a donné des éléments au public hier. Ses deux frères, deux mis en causes après la mort de Shemseddine auraient alors conseillé aux concernés de stopper tout échange avec leur sœur. Ce que n'aurait pas fait Shemseddine, selon la version des accusés. L'adolescente, elle, n'était pas présente pendant les faits, mais connaissait les intentions de ses frères selon le procureur, M. Dulin. "Il existe des indices graves et concordants permettant de considérer qu'elle était informée des intentions de ses frères vis-a-vis de la victime" indique-t-il. Elle a été présentée au juge d'instruction et mise en examen pour "abstention volontaire d'empêcher un crime". Elle sera soumise à une mesure éducative provisoire judiciaire avec un placement dans un établissement éducatif assorti d'une interdiction de paraître dans l'Essonne. Ses deux frères ont été mis en examen pour assassinat et placés en détention provisoire.

"Un motif complètement futile"

Pour le maire de Viry-Châtillon, "ça ne fait que renforcer la douleur de savoir qu'on peut, pour un motif complètement futile, aller taper sur quelqu'un jusqu'à ce que mort s'en suive" regrette-t-il au micro de RMC ce lundi. "N'importe quel parent doit se sentir choqué et inquiet que son fils ou sa fille se fasse massacrer comme ça mais aussi que son enfant puisse participer à un tel acte. C'est complètement fou" poursuit-il.

Dans un communiqué publié dimanche 7 avril, le parquet d'Evry indique que "les deux frères avaient appris, plusieurs jours auparavant, que leur sœur correspondait avec des personnes de son âge sur des sujets relatifs à la sexualité". Ils auraient aussi appris que "la victime se ventait de pouvoir librement parler avec leur sœur, n'ayant pas encore eu à subir de pression de leur part".

Me Jacques Bourdais, l'avocat d'un des frères s'interroge sur l'ouverture d'une information judiciaire du chef d'assassinat, "alors que les éléments de l'enquête apportent la preuve qu'il n'y a ni préméditation ni intention d'homicide et qu'il s'agit de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Maintenir cette qualification revient à attiser les tensions entre les quartiers" indique-t-il dans les colonnes du Monde. Les obsèques du jeune Shemseddine auront lieu ce mardi 9 avril selon les informations de BTMFV, dans la commune de Savigny-sur-Orge.