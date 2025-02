Côte-d'Or : une fusillade fait un mort et un policer du RAID blessé

Une fusillade a éclaté dans la nuit de vendredi 7 à samedi 8 février en Côte-d'Or. Un homme a été tué et un policier du RAID blessé. Deux enquêtes sont ouvertes et un individu reste activement recherché.

Une aire d'autoroute de l'A31, au niveau de Selongey (Côte-d'Or) a été le théâtre d'une fusillade meurtrière dans la nuit du vendredi 7 au samedi 8 février. Deux policiers avaient pris en filature une voiture immatriculée en Grande-Bretagne dans le cadre d'une enquête pour "aide au séjour en bande organisée", rapporte BFMTV, contre un réseau de passeurs kurdes irakiens. Selon le procureur Oliver Caracotch, les policiers ont été visés pas "des tirs d'armes automatiques" par les deux hommes qui étaient dans la voiture suivie, aux alentours d'une heure du matin. Un échange de tir s'est ensuivi entre les deux hommes et les deux policiers, jusqu'à ce que les suspects s'enfuient. Leur voiture a été retrouvée quelques centaines de mètres plus loin, accidentée. Un homme, probablement mort dans l'accident, a été retrouvé sur place, quatre autres ont pris la fuite.

Un des policiers a été blessé par balle à la jambe et transporté à l'hôpital. Son pronostic vital n'est pas engagé.

Plusieurs interpellations et deux enquêtes en cours

Parmi ces quatre hommes, trous ont été retrouvés et interpellés grâce à "des moyens aériens déployés par la gendarmerie nationale". Ils sont de nationalité irakienne et originaires du Kurdistan et ont été "immédiatement placés en garde à vue pour tentative d'homicide volontaire sur un fonctionnaire de police". L'enquête est menée par la Section de recherches de la gendarmerie de Dijon. Le quatrième est toujours activement recherché. Une seconde enquête pour "recherche des causes de la mort" de l'homme retrouvé proche de l'accident.

Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a "félicité les hommes du RAID , dans un message publié sur X en milieu de journée.