Nanterre : un homme tué devant son fils de 11 ans, l'enquête s'oriente sur un conflit de voisinage

Touché par plusieurs balles ce mardi, un homme de 42 ans est décédé quelques heures après les coups de feu. La victime aurait été abattue "devant son fils de 11 ans".

La ville de Nanterre a été le théâtre d'une tragédie ce mardi matin. Vers 9h45, un de ses habitants a tiré plusieurs coups de feu sur un homme de 42 ans, domiciliant au boulevard Georges-Clémenceau, à Nanterre. La victime a été abattue en bas de chez elle, "devant son fils de 11 ans", a rapporté une source proche de l'affaire au Parisien. Malgré la prise en charge des secours, le quadragénaire a finalement succombé à ses blessures, deux heures après les coups de feu.

Selon le témoignage du petit garçon, le coupable portait une cagoule qui empêchait son identification. Malgré tout, l'homme aurait été reconnu comme un des habitants de l'immeuble de la victime. Pour éviter une escalade, le RAID a été appelé en renfort et a été chargé de retrouver le coupable dans le cas où il se serait retranché sur place.

L'unité d'intervention spécialisée de la police nationale est intervenue aux alentours de 11h15. Après avoir entièrement bouclé le quartier, les spécialistes de ces interventions délicates ont arrêté le voisin désigné comme un potentiel suspect. Il était d'ailleurs toujours chez lui lors de la perquisition de son logement, vers midi.

Les habitants de l'immeuble ont évoqué un "conflit de voisinage" opposant deux personnes qui vivraient dans de petites maisons situées derrière le bâtiment. Pour l'heure, on ignore encore la source de cette inimitié et l'identité du suspect. Après le départ du RAID à la mi-journée, la police judiciaire et scientifique a pris le relais pour fouiller les lieux du crime. Bloqué par l'installation du périmètre de sécurité, l'un des résidents a partagé son désarroi : "Le plus terrible, c'est que le gars a tiré devant le fils" a-t-il déploré au Parisien.