Mohamed Amra : ce que l'on sait de sa cavale, comment a-t-il été arrêté ?

Mohamed Amra, fugitif recherché depuis son évasion meurtrière en mai 2024, a été capturé en Roumanie. Bien qu'il ait tenté de se fondre dans la population, il a été localisé grâce à un travail d'enquête classique et des informations fournies par des détenus.

Le narcotrafiquant Mohamed Amra a été arrêté en Roumanie après neuf mois de cavale, samedi 22 février. Contrairement aux théories affirmant que l'ennemi public numéro 1 aurait été enlevé puis exécuté, policiers et magistrats français ont toujours cru que celui qui est aussi appelé "La Mouche" était dans une position précaire, relate Le Parisien. Selon eux, il se cachait après avoir orchestré son évasion avec l'aide de plusieurs groupes de criminels ultra-violents, un réseau vaste constitué grâce à ses contacts en prison et dans le milieu du narcotrafic normand.

Le fugitif et ses complices étaient activement recherchés en France par plus de trois cents enquêteurs. La chasse à l'homme s'est également étendue au-delà des frontières, avec la diffusion d'une "notice rouge" par Interpol, sollicitée par les autorités françaises pour retrouver le détenu évadé.

Des écoutes téléphoniques ont aidé à le localiser

Les enquêteurs ont récemment obtenu de nouvelles informations suggérant que le fugitif était toujours en vie. Des communications interceptées au sein de son cercle proche évoquaient son nom, de façon évasive et furtive. Ce n'est qu'à travers des analyses téléphoniques approfondies que Mohamed Amra a pu être localisé à Bucarest.

On ne sait pas exactement depuis quand il résidait en Roumanie, mais il semble que "La Mouche" n'ait pas pris en compte ou ait ignoré la coopération judiciaire entre la France et ce pays. Ainsi, une collaboration secrète s'est mise en place entre l'OCLCO et la police roumaine, dans le but de mettre en œuvre un mandat d'arrêt européen.

Ces dernières semaines, les enquêteurs français ont intensifié leurs recherches, obtenant des éléments de plus en plus précis. Des détenus ont même affirmé avoir des informations sur la cachette de "La Mouche". Pourtant, c'est une enquête méthodique et minutieuse qui a finalement permis d'interrompre sa cavale.

Les cheveux teints en orange

Il a finalement été retrouvé à Bucarest (Roumanie) il y a deux jours, avant d'être arrêté ce samedi vers 15h30, sur la voie publique près d'un centre commercial. Les photos prises par la police roumaine montrent l'ancien détenu dans une tenue peu discrète, avec des cheveux teints en orange, de grosses lunettes sur le nez, et une parka marron de marque Ralph Lauren. Une vidéo de son arrestation a été diffusée sur les réseaux sociaux.

"La police roumaine l'a localisé, identifié et capturé dans les 48 heures suivant la première information selon laquelle il se trouvait sur notre territoire", a détaillé le ministre roumain de l'Intérieur Catalin Predoiu. "Au terme d'une traque de plusieurs mois, Amra a été arrêté, enfin ! ", s'est réjoui sur X le Premier ministre François Bayrou. Le président Emmanuel Macron a salué "un formidable succès".

D'après une théorie de la police judiciaire, rapportée par le journaliste Laurent Valdiguié, "La Mouche" se serait rendu en Roumanie "pour une chirurgie esthétique". Mohamed Amra a été interpellé sans arme, alors qu'il sortait d'un véhicule, après avoir loué un appartement en Roumanie pour une longue période.

Alors que l'affaire prend un tournant crucial, les investigations se poursuivent pour démêler les circonstances exactes de l'évasion meurtrière. Mohamed Amra, dont la justice française demandera l'extradition, ainsi que ses complices, s'exposent à la peine maximale prévue par la loi. Un homme, présumé impliqué dans le commando ayant facilité l'évasion meurtrière de Mohamed Amra dans l'Eure en mai 2024, a été arrêté en Espagne, ont indiqué des sources proches du dossier à France Télévisions, dimanche 23 février.