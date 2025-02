Charleville-Mézières : les corps d'une femme et d'un enfant retrouvés, la piste criminelle envisagée

Une femme et un enfant en "bas âge" ont été retrouvés morts dans une friche de Charleville-Mézières le mercredi 26 février. Une enquête pour "homicide volontaire" a été ouverte.

Deux corps ont été retrouvés dans une friche de Charleville-Mézières ce mercredi 26 février. Les dépouilles sont celles d'une femme et d'un enfant en "bas âge" a indiqué la procureure de la République, Magali Josse. Elles ont été découvertes par des squatteurs sur le site de l'ancien siège de Gaz de France dans la ville des Ardennes selon L'Ardennais. Le lieu est laissé à l'abandon depuis de nombreuses années selon les précisions du journal.

La piste d'un acte criminel est privilégiée en témoigne l'ouverture d'une enquête pour "homicide volontaire" et "homicide volontaire sur un mineur de moins de 15 ans" annoncée par le parquet de Charleville-Mézières ce jeudi 27 février. Les investigations ont été confiées au service interdépartemental de la police judiciaire de Reims et au commissariat de Charleville-Mézières.

Les corps des deux victimes ont été sortis d'un buisson par la police technique et scientifique pour être examinés par un médecin légiste. L'autopsie essayera de déterminer les causes et la date de la mort. La procureure de la République n'a pas souhaité donner plus d'informations sur les faits "afin de préserver l'efficacité de l'enquête criminelle".