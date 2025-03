Dans l'Eure, le corps d'un maire retrouvé enterré ? Le principal suspect est un très proche

Un corps a été retrouvé ce mardi dans un petit village de l'Eure. Selon le parquet, il s'agit "probablement" de celui du maire. Son fils a été placé en garde à vue.

Où Didier Dessaint, 75 ans, maire de Fresney (Eure) est-il passé ? Sa disparition a été signalée par son fils samedi dernier, et ce mardi, un corps a été retrouvé enterré "dans la propriété attenante" à la maison de l'édile. Selon les informations de Paris-Normandie, confirmées par le procureur de la République d'Evreux Rémi Coutin, auprès du Parisien, il s'agit "probablement" du corps du maire.

Rapidement, des soupçons ont pesé sur son fils de 29 ans. Les deux hommes vivaient sous le même toit. Ce dernier a été interpelé lundi soir puis placé en garde à vue. Une enquête pour "homicide aggravé" a été ouverte et confiée à la brigade de recherches d'Evreux. Actuellement, "les soupçons pèsent sur le fils", confirme le procureur. Une autopsie doit désormais être pratiquée par l'institut médico-légal de Rouen ce mercredi 5 mars pour confirmer l'identité de la victime et les causes de sa mort.

"Ils s'entendaient bien, on n'aurait jamais pensé à ça"

La disparition du maire de la commune et les dernières révélations ont créé une onde de choc chez les habitants. "On voyait souvent son fils, il était là aux élections. Il avait installé un atelier de réparation de vélos au domicile familial. Le maire le présentait comme son sucesseur. Ils s'entendaient bien. On n'aurait jamais pensé à ça", confie une administrée auprès de France 3 Normandie.

Maire de Fresney depuis 2001 et ancien électricien, Didier Dessaint était un homme apprécié dans le village de 300 âmes. "Tout le monde l'apprécie ce maire", confient deux riveraines au micro de Paris-Normandie. "C'est quelqu'un qui aurait donné sa chemise à celui qui en aurait besoin. Il est très apprécié, ici. Alors forcément, il est maire depuis tellement longtemps, qu'il a dû se faire des ennemis. Mais de là à ôter la vie…", regrette un conseiller à la mairie, toujours auprès du média local.