Qui est Pascal B., l'enseignante accusée d'avoir harcelé Evaëlle au collège ?

Le procès de la professeure de français Pascale B. s'est ouvert ce lundi pour harcèlement sur mineur. Les témoignages sur l'enseignante sont contrastés.

Pour la première fois, une enseignante est accusée de harcèlement à l'encontre d'une élève dans un procès. Pascale B. est jugée du 10 au 11 mars au tribunal correctionnel de Pontoise pour avoir tourmenté trois élèves mineurs scolarisés en sixième entre 2018 et 2019 au collège Isabelle Autissier d'Herblay (Val-d'Oise). Parmi eux, Evaëlle, une petite fille âgée de 11 ans. La collégienne a mis fin à ses jours par pendaison après des mois de brimades de la part de ses camarades, le 21 juin 2019. À cela s'ajoute des tensions avec sa professeure de français Pascale B., suspectée de l'avoir "humilié régulièrement" devant sa classe.

L'ancienne enseignante, aujourd'hui âgée de 62 ans, avait aussi été poursuivie pour "homicide involontaire", avant de bénéficier d'un non-lieu pour ce chef d'accusation à l'issue de l'instruction. Le harcèlement dont elle est accusé est donc considéré comme n'ayant pas de lien avec le suicide. Ce lundi, sa personnalité et son parcours professionnel ont été analysés par la présidente du tribunal.

"De 1988 à 2016, il n'y a que des appréciations positives : assiduité, ponctualité, exigeante, dynamique", énumère la juge. Si l'accusée acquiesce, cet élogieux portrait est rapidement entaché par quelques remarques de deux anciens collègues. Dominique C. assure ainsi "que tout le monde savait qu'elle aimait rabaisser les élèves faibles et préférait les élèves à problèmes". De son côté, Sylvie affirme qu'"elle pouvait s'acharner sur un enfant et l'humilier devant tout le monde, car elle était très théâtrale, soutenant que les élèves en difficulté n'avaient pas leur place dans l'établissement", cite l'avocat. En réponse, la prévenue évoque une inimitié réciproque avec ces deux professeurs.

Des élèves traités de "nuls", "teubés", "crétins"...

Lundi après-midi, trois assistantes de vie scolaire ayant travaillé avec la prévenue ont évoqué une enseignante "bienveillante", "gentille" et "aidante". "Parfois il y avait des situations complexes en classe, elle mettait un petit peu d'humour. Ce n'est pas quelqu'un qui criait. C'était quelqu'un de souriant, qui pouvait s'inquiéter de ses élèves en classe", a raconté l'une d'elles qui a travaillé à ses côtés de 2004 à 2010, soulignant "la prestance" de la professeure.

Malgré un "parcours exceptionnel et très bien noté pendant ses 35 ans de carrière", la manière d'enseigner de Pascale B. est loin de faire l'unanimité. "C'est quelqu'un qui était dans la toute-puissance avec des méthodes très particulières. Elle stigmatise certains élèves en les insultant et les humiliant et en ayant ses chouchous", assure maître Delphine Meillet, avocate des parents d'Evaëlle.

La pré-adolescente aurait en effet été traitée de "nulle" et de "folle", selon des témoignages. Dans la classe, des insultes pouvait également pleuvoir, comme "teubés" ou "crétins", rapporte un témoin auprès du Nouvel Obs. Plusieurs élèves ont également cité des phrases que la professeure aurait tenues face à eux : "Tu n'as pas de cerveau", aurait déclaré l'enseignante. Si Pascale B. reconnaît être "clivante", elle met ses propos sur le compte de l'humour.

D'après le proviseur du collège arrivé la rentrée suivant le suicide d'Evaëlle, certains éléments l'ont décrite comme une "professeure autoritaire et cassante". Durant l'enquête, il avait rapporté des propos d'une collégienne. L'enseignante lui aurait dit : "Tu nous soûles", ajoutant qu'elle préférait avoir un chien que des élèves. "Il vaut mieux qu'elle reste à la vie scolaire sinon il y aura un mort", aurait encore lancé l'enseignante, selon un assistant d'éducation scolaire, dont les propos ont été rapportés par Ouest France.

Pascale B. invoque sa "liberté d'enseignement"

Ces témoignages n'ébranlent pas les convictions de la professeure qui estime ne "pas avoir commis d'erreurs" envers ses élèves, dans un entretien accordé au Parisien. "Je suis désolée de vous dire que je gère ma classe et ma pédagogie comme je l'entends. On a quand même une liberté d'enseignement", a-t-elle confié.

Ce mardi, Pascale B. a tout de même reconnu des propos maladroits à l'encontre d'Evaëlle lors d'une heure de vie classe qu'elle a organisé pour aborder le sujet du harcèlement. Ce jour-là, l'enseignante a demandé aux élèves d'exprimer leurs reproches à Evaëlle pour qu'elle puisse répondre à leurs questions. Ses réponses ont suscité les moqueries de ses camarades, qui l'ont traité de menteuse. Démunie, la collégienne a fondu en larmes. Pascale B. lui aurait alors intimé d'arrêter de pleurer, "de façon méchante", a affirmé l'élève, auditionnée en mars 2019. "J'ai dû lui dire 'arrête de pleurer'. C'était pas la phrase à dire", reconnaît l'ex-professeure à la barre.

Au cours du procès, l'enseignante en profite néanmoins pour évoquer les différents chocs qu'elle a vécus depuis la médiatisation de l'affaire : "Le plus violent pour moi, c'est ce mot : coupable de la mort d'Evaëlle", affirme-t-elle. Depuis 2021, l'enseignante ne peut plus faire cours à des mineurs et a une obligation de soins psychologiques. Malgré cette suspension, Pascale B. assure ne rien avoir à se reprocher : "Non je ne suis pas ce professeur affreux, harcelant, prenant un plaisir sadique à les humilier", maintient-t-elle.